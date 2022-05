1. Melyik népszerű dal címének félrehallása a következő: „jomaha jomaszo”? Barry White: You're my high and I swear Helyes válasz Rossz válasz Patty Ryan: You’re my love, You’re my life Helyes válasz Rossz válasz Modern Talking: You’re my heart, You’re my soul Helyes válasz Rossz válasz

2. Hogy hangzik az alábbi félrehallás eredeti verziója: „stitövi/stitülti fickó”? „Kész, s löki a fickó” Helyes válasz Rossz válasz „Mackó, s ti többi fickó” Helyes válasz Rossz válasz „S ezt ki tölti, fickó” Helyes válasz Rossz válasz

3. Melyik szám refrénjének félrehallásából származik a követező mondat: „Ásót visz a Laci”? Kylie Minogue: I should be so lucky Helyes válasz Rossz válasz Britney Spears: She is so lucky Helyes válasz Rossz válasz Justin Bieber & Benny Blanco: I’m so lonely Helyes válasz Rossz válasz

4. Egy tehetségkutató versenyzőjének köszönhetjük a népszerű kifejezést: „bikicsunáj”. Mi az eredeti dal címe? Oh The Larceny: Big big life Helyes válasz Rossz válasz Alphaville: Big in Japan Helyes válasz Rossz válasz Brett Young: Here tonight Helyes válasz Rossz válasz

5. Egy világsláger refrénjét sokan így ismerik: „Derrick, Derrick úr”. Hogy hangzik az angol nyelvű mondat? Berry, berry cool Helyes válasz Rossz válasz Jerry, jerry lou Helyes válasz Rossz válasz Daddy, daddy cool Helyes válasz Rossz válasz

6. Melyik előadó, mely dalának félrehallott sorából született a „Levelet kaptam lájf” mondat? Opus: Life is life Helyes válasz Rossz válasz Bill Medley, Jennifer Warnes: Time of my life Helyes válasz Rossz válasz LeaAnn Rimes: How do I live Helyes válasz Rossz válasz