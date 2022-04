A Bács-Kiskun megyei zsűri döntése alapján közülük fog kikerül a nyertes, akik a döntőbe jutva képviseli megyénket:

Dakó Gréta (Kecskemét, 18 éves)

Dakó Gréta. Fotó: Bús Csaba

Dedák Virág (Kiskőrös, 23 éves)

Dedák Virág. Fotó: Bús Csaba

Faragó Atália Dominika (Kalocsa, 20 éves)

Faragó Atália Dominika. Fotó: Bús Csaba

Jámbor Evelin (Érsekcsanád, 18 éves)

Jámbor Evelin. Fotó: Bús Csaba

Kölüs Beatrix (Kiskunhalas, 28 éves)

Kölüs Beatrix. Fotó: Bús Csaba

Bús Csaba, a Petőfi Népe és a baon.hu fotóriportere már negyedik alkalommal fotózta a Tündérszépek szépségversenyzőit.

– Sok jelentkezővel személyesen is találkoztam a fotózáson, ahol megismertem őket, így nem volt nehéz döntenem, szerintem kik azok a hölgyek, akik esélyesek lehetnek arra, hogy képviseljék megyénket az országos döntőben – mondta Bús Csaba.

Bús Csaba mellett a zsűri tagjai között volt még Cseke Péter, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója, Ökrös Csaba a Petőfi Népe főszerkesztője, Maksa Balázs, a Petőfi Népe egyik szerkesztője, Horváth Péter újságíró és Várkonyi Rozália, a baon.hu egyik szerkesztője.

Természetesen az olvasói szívecskéknek is óriási szerep jutott a regionális fordulóban, és fog is jutni: régiónként egy-egy hölgy, a legmagasabb értékelést kapó versenyző még egy esélyt kap ugyanis, hogy az országos közönségszavazáson győzedelmeskedve huszonkettedikként csatlakozzon a döntős mezőnyhöz a Mediaworks országos szépségversenyén. A régiós közönségszavazás győzteseinek a nevét hétfőn közöljük. Az olvasói értékelések alapján továbbjutó szépségek a szerdán induló fordulóban gyűjthetik a szívecskéket a döntőbe jutásért hét napon keresztül. Az értékelésekkel egyébként olvasóink is nyertek, ugyanis a voksolók között megyénként egy-egy 2 főre szóló wellness vouchert sorsolunk ki 26-án.