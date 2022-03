Idén is elindult a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melyben ezúttal egy kis változás történt, hiszen március elsejétől egyből régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Bács-Kiskunban, Békésben és Csongrád-Csanád megyében. Ötven napon át minden nap új gyönyörű hölgyet mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szavazhatnak rájuk minden nap.

Nem árt tudni, hogy a versenyre március 22-ig lehet jelentkezni, így nem érdemes már sokáig halogatni a jelentkezést. Az elmúlt néhány napban több Bács-Kiskun megyei jelentkező portfólióját is bemutattuk hírportálunkon, ahol még megtekinthetőek Békés és Csongrád-Csanád megye hölgyei is.