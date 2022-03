A mesterfodrász szerint, az, hogy éppen milyen frizurát választunk az az egyéniségünktől is függ, de befolyásolja az is, hogy milyen ruhát szeretnénk viselni az adott alkalmon.



– Ha egy ruha felsőrésze nyitottabb, akkor nagyon szép, ha leengedve hagyjuk a hajat, ha viszont zártabb a ruha felsőrésze, akkor egy jól feltűzött frizura plusz éke lehet az összhangnak – tanácsolja.



– Nagyon divatos és közkedvelt a fonás, amit kombinálhatunk akár leengedett, akár kontyba feltűzött frizurákba. Manapság inkább a kiengedett, enyhén hullámos hajakat szeretik a vendégek – mondta Szabóné Lestár Mária.

– A tapasztalatom szerint pedig a manapság leginkább a természetesebb hajszínekre törekszenek a hölgyek.

A Balayage és az egyszínű hajfestési technikák a legkedveltebbek, de a szőke hajszín még mindig nagyon népszerű. Legtöbbször az egyforma hosszra vágott frizurákat szeretik a vendégek, de nagyon közkedvelt a rövid és hosszú Bob fazon is.



A szakember azt tanácsolja, hogy nyugodtan követhetjük az éppen aktuális hajtrendet, de szerinte mindenkinek az a haj áll jól, amellyel magabiztosnak érzi magát, hiszen ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, akkor egy kívülálló is szépnek lát minket. Fontosnak tartja még megemlíteni, hogy mindig az arcformához és az egyéniségünkhöz válasszunk frizurát.



A megfelelő haj kiválasztása mellett az ápolásáról se feledkezzünk meg, hiszen hiányában elvesztheti színét és fényét.



– Nagyon fontosnak tartom és javaslom is a vendégeimnek az otthoni hajápolást. A megfelelő ápolószerek egészséges hatást biztosítanak a hajnak és megvédik akár az időjárás viszontagságaitól is. A megfelelő étrend és vitaminpótlás is nagy szerepet játszik, abban hogy a hajkorona egészségesebbnek és fényesebbnek látszódjon – tanácsolja a szakember, aki minden versenyzőnek sok sikert kíván.

Szabóné Lestár Mária mesterfodrász munka közben. Beküldött fotó

