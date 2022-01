Az újévi fogadalmak szokása évezredek óta létezik, de nem mindig olyan volt, mint manapság. Az ókori Rómában Julius Caesar császár a január 1-jét jelölte meg az új év kezdetének. Kr.e. 46 körül a január hónapot Janus római istenről, a kétarcú istenről nevezték el, akinek szelleme az ajtónyílásokban és boltívekben lakott, átjárók és kapuk, a bejárás és kijárás, vagyis a kezdet és a vég védőszelleme volt. A január ennek is köszönhetően különleges jelentőséggel bírt a rómaiak számára. Hitték, hogy Janus a múltba és a jövőbe is lát, ezért a rómaiak áldozatokat mutattak be az istenségnek, és megfogadták a jó magatartást a következő évre. Napjainkban már jóval sokrétűbb az ígéretek listája.