5. Te leszel a címlapokon!

Biztos sokan vágynak arra, hogy a címlapokon szerepeljenek, ezen a szépségversenyen ez is lehetséges, hiszen az online verseny fordulói során minden nap új lányt mutatunk be a nyomtatott lapunkban. Ezt kár lenne kihagyni! Ráadásul akár országos ismertségre is szert tehetsz, ami számos karrier beindítása szempontjából előnyös lehet.