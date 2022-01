A gránátalmából is lehetünk önellátóak, több, mediterrán éghajlathoz szokott gyümölcshöz hasonlóan mifelénk is megél, csak meg kell keresni számára a kellően védett helyet. Ne ültessük fagyzugba, huzatos helyre, óvjuk a metsző északi szelektől - állítólag ahol a füge megterem, ott jó helye van a gránátalmának is. Könnyen szaporítható tősarjról, magról és hajtásdugványról is, ilyenkor cserépbe ültessük, és párás, meleg helyen gondozzuk.