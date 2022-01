A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út.