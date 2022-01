– A barátunk már profi szinten űzi ezt a műfajt. Több mint másfél kilométert is leúszott már 5 Celsius-fok alatti vízben, sőt ezt tovább is fejlesztette. Ez nagyon megtetszett nekem, mert ez is arról szól, mint az ultrafutás, hogy igazából csak döntés kérdése, hogy az ember megcsinálja vagy sem. Csakis arról szól, hogyha az akarja, akkor tényleg nincs lehetetlen – hangsúlyozta Bene Ármin, aki korábban már teljesítette a Spartathlont is, ami egy 246 kilométeres ultramaratoni futóverseny.

Mint elmondta, az elmúlt egy hónapban már hat alkalommal merült a jeges Sugovicában vagy a Dunában.