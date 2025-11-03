november 3., hétfő

Győző névnap

Fenntartható életmód

Hihetetlen, mit készített ebből a különleges tökből egy magyar nő – a TikTokon már rajonganak érte

Címkék#Daisy#tök#szivacs#TikTok

Az ősz a tökök évszaka – de nem csak a sütőtöké és a dísztöké! Bukovicsné Békefi Daisy bebizonyította, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket. TikTok videóiban megmutatja, hogyan lesz a kertben termett tökből 100%-ban természetes, lebomló szivacs, amely a fürdőben és a konyhában is megállja a helyét.

Orosz Fanni Flóra

Ha azt mondjuk „tök”, kevesen gondolnak másra, mint a sütőtökre vagy a dísztökre – pedig létezik egy harmadik, kevésbé ismert, de annál hasznosabb fajta is: a luffatök. Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer ezt a különleges növényt használta fel, amikor természetes anyagokból készült fürdő- és mosogatószivacsot alkotott. A TikTok videóban bemutatott alkotási folyamat nemcsak látványos, de inspiráló is.

TikTok videón a természetes szivacs tökből
Bukovicsné Békefi Daisy TikTok videóban mutatta meg, hogyan készül a természetes, lebomló luffatök szivacs
Forrás: Bukovicsné Békefi Daisy Instagram-oldala

Zéró hulladék és természetes szépségápolás kéz a kézben

A luffatökből készült szivacs nemcsak praktikus, hanem teljesen környezetbarát alternatíva is. A természetes rostok gyengéden radírozzák a bőrt, serkentik a vérkeringést, és használat után egyszerűen komposztálhatók. Daisy hangsúlyozza:

Ez a fenntarthatóság egyik legszebb példája. Egy apró lépés egy tudatosabb, műanyagmentesebb háztartás felé.

A szivacs ráadásul a konyhában is megállja a helyét – nem karcolja az edényeket, mégis hatékonyan tisztít, így a műanyag szivacsok igazi alternatívájává válhat.

A TikTok videó, ami megtanítja, hogyan készítsd el te is

A TikTok videó nemcsak bemutatja, hanem tanít is. Daisy részletesen elmagyarázza a luffatök feldolgozásának lépéseit: a héj eltávolítását, a magok kirázását és a rost formázását.

A folyamat meglepően egyszerű:

  • Hántolás: A száraz héj lepattogzik, előbukkan a rostos belső.
  • Kimagozás: A magokat gondosan elteszi a következő szezonra.
  • Formázás: A szivacs tetszés szerint vágható, varrható, akár kis zsebes formára is.

Így lesz a kertben termett tökből egy mindennapi, mégis különleges háztartási segítő.

A fenntartható életmód inspiráló arca

Bukovicsné Békefi Daisy nemcsak alkot, hanem közösséget is épít. TikTok videóiban és Instagram-posztjaiban folyamatosan arra ösztönzi követőit, hogy fedezzék fel a természetben rejlő lehetőségeket, és merjenek tudatosabban élni. A luffatök szivacs pedig ennek tökéletes szimbóluma: egyszerre praktikus, környezetkímélő és szemet gyönyörködtető.

@greens_of_daisy 😉Így dolgozd fel a luffatököt! Avagy, a kerttől a fürdőszobáig, így lesz a szivacstökből 100%-ban természetes szivacs! 🌱 A folyamat meglepően egyszerű, az eredmény pedig egy fantasztikus, műanyagmentes alternatíva a bolti szivacsokra🥰 Ahogy a videón is látjátok: 🍃Hántolás: A papírszerű, száraz héj könnyen lepattogzik, és előbukkan a rostos belső. 🍃Kimagozás: Ezután jön a mókás rész: a rengeteg mag kirázása! 👩‍🌾 (Ezeket persze gondosan elteszem a jövő évi vetéshez!) 🍃Formázás: A tiszta rostot tetszés szerint lehet vágni, formázni. Én szeretem a nagyobb darabokból ezt a kis „zsebet” varrni, így tökéletes lesz a fürdéshez vagy akár mosogatáshoz is. Hihetetlenül sokoldalú: strapabíró, nem karcol, gyengéden radírozza a bőrt, és a legjobb benne, hogy használat után egyszerűen komposztálható. Számomra ez a fenntarthatóság egyik legszebb példája. ❤️♻️ Ti termesztettetek már luffát? Mire használjátok a legszívesebben? Írjátok meg kommentben! 👇 #luffa #luffatök #szivacstök #zerowaste #zéróhulladék ♬ eredeti hang - Daisy Bukovicsné Bék

