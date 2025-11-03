2 órája
Hihetetlen, mit készített ebből a különleges tökből egy magyar nő – a TikTokon már rajonganak érte
Az ősz a tökök évszaka – de nem csak a sütőtöké és a dísztöké! Bukovicsné Békefi Daisy bebizonyította, hogy a természet még mindig tartogat meglepetéseket. TikTok videóiban megmutatja, hogyan lesz a kertben termett tökből 100%-ban természetes, lebomló szivacs, amely a fürdőben és a konyhában is megállja a helyét.
Ha azt mondjuk „tök”, kevesen gondolnak másra, mint a sütőtökre vagy a dísztökre – pedig létezik egy harmadik, kevésbé ismert, de annál hasznosabb fajta is: a luffatök. Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer ezt a különleges növényt használta fel, amikor természetes anyagokból készült fürdő- és mosogatószivacsot alkotott. A TikTok videóban bemutatott alkotási folyamat nemcsak látványos, de inspiráló is.
Zéró hulladék és természetes szépségápolás kéz a kézben
A luffatökből készült szivacs nemcsak praktikus, hanem teljesen környezetbarát alternatíva is. A természetes rostok gyengéden radírozzák a bőrt, serkentik a vérkeringést, és használat után egyszerűen komposztálhatók. Daisy hangsúlyozza:
Ez a fenntarthatóság egyik legszebb példája. Egy apró lépés egy tudatosabb, műanyagmentesebb háztartás felé.
A szivacs ráadásul a konyhában is megállja a helyét – nem karcolja az edényeket, mégis hatékonyan tisztít, így a műanyag szivacsok igazi alternatívájává válhat.
A TikTok videó, ami megtanítja, hogyan készítsd el te is
A TikTok videó nemcsak bemutatja, hanem tanít is. Daisy részletesen elmagyarázza a luffatök feldolgozásának lépéseit: a héj eltávolítását, a magok kirázását és a rost formázását.
A folyamat meglepően egyszerű:
- Hántolás: A száraz héj lepattogzik, előbukkan a rostos belső.
- Kimagozás: A magokat gondosan elteszi a következő szezonra.
- Formázás: A szivacs tetszés szerint vágható, varrható, akár kis zsebes formára is.
Így lesz a kertben termett tökből egy mindennapi, mégis különleges háztartási segítő.
A fenntartható életmód inspiráló arca
Bukovicsné Békefi Daisy nemcsak alkot, hanem közösséget is épít. TikTok videóiban és Instagram-posztjaiban folyamatosan arra ösztönzi követőit, hogy fedezzék fel a természetben rejlő lehetőségeket, és merjenek tudatosabban élni. A luffatök szivacs pedig ennek tökéletes szimbóluma: egyszerre praktikus, környezetkímélő és szemet gyönyörködtető.
