TV2

1 órája

Bíró Csongor megosztotta a zsűrit a Megasztárban, Marics Peti védelmébe vette tehetséges versenyzőjét

Címkék#Bíró Csongor Vitéz#Megasztár#TV2#énekes

Feszült pillanatok kísérték a Megasztár legutóbbi élő adását, ahol a kecskeméti Bíró Csongor Vitéz Alex Warren Ordinary című dalával lépett színpadra. A produkció után igazi vita alakult ki a zsűriben: míg mentora, Marics Peti maximálisan elégedett volt vele, addig a többiek kemény kritikákat fogalmaztak meg. A Megasztár 2025 ismét két versenyzőtől búcsúzott.

Orosz Fanni Flóra

A Bíró Csongor Vitéz, a kecskeméti fiatal ezúttal egy érzelmes, lírai dalt választott a Megasztár 2025 második élő show-jára, amellyel a közönség szívéhez szeretett volna szólni. Az Ordinary című szám a TikTokon is nagy népszerűségnek örvend, így sokan kíváncsian várták, hogyan dolgozza fel Csongor a dalt a Megasztár színpadán.

Bíró Csongor megosztotta a zsűrit a Megasztárban, de továbbjutott
Bíró Csongor Vitéz egy közkedvelt dallal lépett színpadra a Megasztárban
Forrás: TV2

A mentorok azonban eltérően látták az előadást: Marics Peti szerint tanítványa jól teljesített, átélten és hitelesen adta elő a dalt. A többi zsűritag viszont jóval kritikusabb volt.

Tóth Gabi: „Rossz volt a dalválasztás"

Tóth Gabi szerint a produkció nem engedte, hogy Csongor hangja igazán megmutatkozzon. Úgy érezte, az ének beszűkült, feszült és erőltetett volt, a dalválasztás pedig egyszerűen nem illett hozzá. Herceg Erika teljesen egyetértett vele, és ő is azt mondta, Csongor eddig sokkal erősebb produkciókat mutatott. Curtis is hasonló véleményt fogalmazott meg: szerinte az előadás elmaradt a fiútól megszokott szinttől, és ez volt az eddigi leggyengébb szereplése.

Marics Peti kiállt tanítványa mellett

Mentora, Marics Peti viszont kiállt Csongor mellett, és hangsúlyozta, hogy a fiatal énekes minden alkalommal fejlődik. A vita során Csongor is elmondta, hogy nem ért egyet a zsűri értékelésével, amit Tóth Gabi kissé élesen reagált le – szerinte ha a versenyző nem fogadja meg a tanácsaikat, nehéz lesz továbblépnie. A megjegyzés nemcsak Csongornak, hanem Marics Petinek is szólt, ami tovább fokozta a feszültséget az adásban.

Újabb esély a Megasztárban

A kritikus hangok ellenére a közönség nem fordult el tőle: Csongor továbbjutott, így a következő, harmadik élő show-ban újra bizonyíthat. Bár a zsűri megosztott maradt, a nézők továbbra is hisznek benne – sokan tartják őt az évad egyik legnagyobb esélyesének. Az est végén három versenyző ismét búcsúzott: Bura Connie, Jánoki Márió és Kökény Lali.


 

