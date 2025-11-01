Házasság első látásra: válságban Deák Rebeka és Zsolt kapcsolata

A Házasság első látásra TV2 esküvői epizódjaiban Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata tűnt a legidillibbnek. Már az oltárnál is szinte tapintható volt a harmónia közöttük, a nézők pedig sokáig azt gondolták, ők lesznek a műsor igazi sikertörténete.

A Házasság első látásra műsorában Deák Rebeka és férje, Zsolt kapcsolata válságba került

Forrás: TV2

A pszichológus szakértők azonban már akkor figyelmeztettek: gyakran azok a párok ütköznek a legnagyobb nehézségekbe, akiknél kezdetben minden zökkenőmentes. A kezdeti idealizáltság sokszor elfedi a különbségeket, amelyek csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a mindennapok valósága is beköszönt.

Konfliktus a Házasság első látásra kísérletében

Ahogy Rebeka és Zsolt együttélése haladt előre, a felszín alatti feszültségek is előtörtek. Zsolt szerint felesége túlzottan énközpontú, és hajlamos minden helyzetben a saját igényeit előtérbe helyezni. Úgy érzi, Rebeka életébe, időbeosztásába és világába egyszerűen nem fér bele egy kapcsolat – legalábbis nem úgy, ahogy azt ő elképzelte.

A férfi szerint felesége folyton elfoglalt, a munka és a közösségi élet kitölti minden percét, így kevés tér marad az igazi intimitásnak és figyelemnek, közben viszont azt is panaszolja, hogy Rebeka túlságosan ráakaszkodik. Nem érzi, hogy ebből bármi jó kisülhet.

Zsolt elbizonytalanodott

Amíg Rebeka dolgozott, Zsolt egy barátjával találkozott, akinek őszintén beszélt a házasság nehézségeiről. Barátja bátoríthatta és segíthetett volna neki más szemszögből látni a helyzetet, ám a beszélgetés pont az ellenkező hatást váltotta ki.

A barát ugyanis megerősítette Zsolt kétségeit, és kimondta, amit talán ő maga sem mert: szerinte ennek a kapcsolatnak már nincs jövője. Ez a kijelentés mélyen elgondolkodtatta a férfit, aki egyre kevésbé látja, hogyan tudnák megmenteni a házasságukat.

A nézők sajnálják, a szakértők nem lepődtek meg

A Házasság első látásra szereplők közül Rebeka és Zsolt története az egyik legnagyobb meglepetés: a nézők sajnálják, hogy a kedves, összhangban lévő páros mára távolságot és feszültséget sugároz egymás felé.

A pszichológusok szerint azonban ez a fajta hullámvölgy természetes, és sok esetben a kapcsolat igazi próbatételét jelenti. Most kiderül, hogy Rebeka és Zsolt képesek-e túljutni rajta, vagy ez lesz az a pont, ahonnan már nincs visszaút.