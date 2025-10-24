1 órája
Ne hagyd veszni a hagymahéjat! Segítségével búcsút inthetsz a torokfájásnak
Köhögés és orrfújás vesz körül minket mindenhol, így a legjobb, ha felvértezzük magunkat a csúnya betegségek ellen. A vöröshagyma héja csodákat tehet az immunrendszerrel, mégis kevesen tudnak róla.
A hagyma a legtöbb finom étel alapja. Emellett pedig rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Nem is gondolnánk, de a vöröshagyma héja is rettenően értékes, és nem érdemli meg azt, hogy mindig csak a kukába dobjuk – figyelmeztetett Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer.
A vöröshagyma héja ősszel nem a kukába való
Ősszel, amikor mindenhol köhögő és orrfújó emberekkel találkozunk, fontos, hogy felkészítsük szervezetünket a baktériumok támadásai ellen. A vöröshagyma héja tele van kvercetinnel, ami egy kiváló antioxidáns, de más értékes vegyületek is találhatóak a héjban.
A vöröshagyma pozitív hatásai:
- erősítik az immunrendszert
- csökkentik a gyulladásokat a szervezetben
- köptető és nyákoldó hatásúak, így segítenek a torokfájás és a makacs köhögés enyhítésében
- hosszú távon a szív- és érrendszer egészségét is támogatják
Az elkészítése a legegyszerűbb receptek kategóriájába tartozik: Egy marék tiszta hagyma héját forrázza le, hagyja állni 10-15 percig, szűrje le, és már ihatja is! Ízesítheti egy kis mézzel a plusz gyógyhatásért!
