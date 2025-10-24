október 24., péntek

Ne hagyd veszni a hagymahéjat! Segítségével búcsút inthetsz a torokfájásnak

Köhögés és orrfújás vesz körül minket mindenhol, így a legjobb, ha felvértezzük magunkat a csúnya betegségek ellen. A vöröshagyma héja csodákat tehet az immunrendszerrel, mégis kevesen tudnak róla.

Brockmeyer Sophie Isabella

A hagyma a legtöbb finom étel alapja. Emellett pedig rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Nem is gondolnánk, de a vöröshagyma héja is rettenően értékes, és nem érdemli meg azt, hogy mindig csak a kukába dobjuk – figyelmeztetett Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer. 

A vöröshagyma héja sokszor a kukában végzi
A vöröshagyma héja egy igen hasznos alapanyag, ezért nem érdemes a kukába dobni
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A vöröshagyma héja ősszel nem a kukába való

Ősszel, amikor mindenhol köhögő és orrfújó emberekkel találkozunk, fontos, hogy felkészítsük szervezetünket a baktériumok támadásai ellen. A vöröshagyma héja tele van kvercetinnel, ami egy kiváló antioxidáns, de más értékes vegyületek is találhatóak a héjban.

A vöröshagyma pozitív hatásai:

  • erősítik az immunrendszert
  • csökkentik a gyulladásokat a szervezetben
  • köptető és nyákoldó hatásúak, így segítenek a torokfájás és a makacs köhögés enyhítésében
  • hosszú távon a szív- és érrendszer egészségét is támogatják

Az elkészítése a legegyszerűbb receptek kategóriájába tartozik: Egy marék tiszta hagyma héját forrázza le, hagyja állni 10-15 percig, szűrje le, és már ihatja is! Ízesítheti egy kis mézzel a plusz gyógyhatásért!

