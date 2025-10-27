október 27., hétfő

Nótár Mary őszintén vallott a Sztárban Sztár színpadán történtekről – videó

Vasárnap este ismét könnyekkel és katartikus pillanatokkal telt a TV2 műsora. A Sztárban Sztár All Stars egyik legmeghatóbb produkcióját Nótár Mary adta elő, aki nemcsak énekével, de őszinte vallomásával is meghódította a nézőket.

A TV2 nagyszabású show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars 2025 újabb felejthetetlen estét hozott a rajongóknak. Már csak nyolcan vannak versenyben, a hangulat pedig egyre feszültebb és érzelmesebb. Ezúttal Nótár Mary vette át a főszerepet: Pásztor Anna bőrébe bújva adta elő a Márti dala című slágert, és a produkció után még a zsűri sem bírta könnyek nélkül.

A Sztárban Sztár All Starsban Nótár Mary felejthetetlen előadást nyújtott
A zsűrit is megríkatta Nótár Mary előadása a Sztárban Sztár All Starsban 
Nótár Mary megríkatta a zsűrit és a nézőket

A népszerű énekesnő elképesztő átéléssel hozta a Pásztor Anna-féle energiát és érzelmeket, miközben saját életének fájdalmaiból is merített. A zsűri tagjai alig találtak szavakat – mindenki meghatódva dicsérte Mary őszinte előadását. 

Nótár Mary a műsor után az Instagram-oldalán is megszólalt. Bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta, és utalt arra, hogy a dal előadása számára is egyfajta „lelki terápia” volt. A kommentelők pedig elárasztották szeretettel: sokan arra utaltak, hogy a valódi Maryt látták a színpadon.

„A hálám végtelen! Köszönöm a tegnapot, mind a zsűriknek, mind Nektek, akik hétről hétre mellettem vagytok és velem együtt izgultok. Már csak 8-an vagyunk a 24-ből, minden versenytársamnak szívből gratulálok!” – fogalmazott az énekesnő.

Már csak nyolcan a Sztárban Sztár All Starsban

Ahogy közeledik a finálé, a Sztárban Sztár All Stars szereplők egyre csak fogynak. A nyolcadik élő show után már csak nyolc versenyző maradt, akiknek minden produkciója döntő lehet. A következő adásban újabb izgalmas átalakulások és meglepetések várják a nézőket.

