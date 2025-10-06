2 órája
Szandi könnyek között nézte végig Nótár Mary produkcióját – videók
A Sztárban Sztár All Starsban mindig hihetetlen produkciókat láthatunk. Ezúttal Nótár Mary is a színpadra állt, amelyet Szandi nem tudott szó nélkül hagyni.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, több Bács-Kiskun megyei énekest is láthattunk a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban Sztár All Starsban: ketten közülük már a műsor elején búcsúztak, de Nótár Mary továbbra is versenyben van.
Az énekes ezúttal Szandi bőrébe bújt és a Tinédzser l'amour című zenét hallhattuk tőle. A produkciót Szandi sem hagyta szó nélkül.
Állva tapsolták Nótár Maryt
– Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy – mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette: Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.
Szavai után ismét tapsvihar söpört végig a stúdión. A két énekesnő megható ölelése a vasárnap esti műsor egyik legemlékezetesebb pillanatává vált.”
A Sztárban Sztár All Starsban szerepel még Kocsis Tibor és Nagy Adri is a Bács-Kiskun megyeiek közül.
Az adás után Nótár Marx is posztolt közösségi oldalára:
„Kimondhatatlanul hálás vagyok mindenkinek! Nagyon igyekeztem méltóképpen előadni Szandi slágerét és örülök,hogy a nagy izgatottság ellenére megkaptam a maximális pontszámot és a ti támogatásotokat. Köszönöm, nagyon boldog vagyok!”