TV2

2 órája

Szandi könnyek között nézte végig Nótár Mary produkcióját – videók

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#Nótár Mary#TV2

A Sztárban Sztár All Starsban mindig hihetetlen produkciókat láthatunk. Ezúttal Nótár Mary is a színpadra állt, amelyet Szandi nem tudott szó nélkül hagyni.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, több Bács-Kiskun megyei énekest is láthattunk a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban Sztár All Starsban: ketten közülük már a műsor elején búcsúztak, de Nótár Mary továbbra is versenyben van.

nótár mary szandiként a Sztárban Sztár All Starsban
Nótár Mary Szandi bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars színpadán
Fotó: Nótár Mary

Az énekes ezúttal Szandi bőrébe bújt és a Tinédzser l'amour című zenét hallhattuk tőle. A produkciót Szandi sem hagyta szó nélkül.

Állva tapsolták Nótár Maryt

– Csak azért szeretnék megszólalni, ami nehezen megy most... én még soha nem sírtam el magam, amikor engem utánoztak. Tökéletesen elhittem neked, hogy tizennégy éves vagy – mondta Szandi Nótár Marynek, majd hozzátette: Ki merem jelenteni, hogy a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandiját láthattuk ma este.

Szavai után ismét tapsvihar söpört végig a stúdión. A két énekesnő megható ölelése a vasárnap esti műsor egyik legemlékezetesebb pillanatává vált.”

A Sztárban Sztár All Starsban szerepel még Kocsis Tibor és Nagy Adri is a Bács-Kiskun megyeiek közül.

Az adás után Nótár Marx is posztolt közösségi oldalára:

„Kimondhatatlanul hálás vagyok mindenkinek! Nagyon igyekeztem méltóképpen előadni Szandi slágerét és örülök,hogy a nagy izgatottság ellenére megkaptam a maximális pontszámot és a ti támogatásotokat. Köszönöm, nagyon boldog vagyok!”

 

