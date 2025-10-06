október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celeb

41 perce

„Itt buktunk le” – Nádai Anikó elárulta, hogyan derült ki a nagy titkuk

Címkék#Hajmásy Péter#kapcsolat#Nádai Anikó

Lebuktak! Nádai Anikó egy fotóval idézte fel azt a pillanatot, amikor minden kiderült.

Baon.hu

Nádai Anikó egy nosztalgikus fotóval idézte fel közös múltját párjával, Hajmásy Péterrel. A műsorvezető a közösségi médiában osztotta meg a bejegyzést, amelyhez ezt írta: „Ez a kép már 5 évvel ezelőtt készült, Gyulán. Itt buktunk le @hagymaa emlékszel? Már 5 éve szeretlek, nem mondom, hogy a nehezén túl vagyunk, de mindent túlélünk együtt!”

nádai anikó
Nádai Anikó elárulta, hogyan derült ki a nagy titkuk
Fotó: Borsonline.hu

Nádai Anikó és Hajmásy Péter lebukott

A poszttal a bajai és keceli kötődésű műsorvezető arra emlékezett, hogy éppen öt éve, 2020-ban vált nyilvánossá kapcsolata Hajmásy Péterrel. Akkoriban még titokban próbálták tartani a kapcsolatukat. A sajtó arról számolt be, hogy a páros Gyulán töltött néhány napot, és mindent megtettek, hogy elkerüljék a lebukást. Nem akartak közös fotóval előállni, ám a szemfüles követőik hamar összerakták a mozaikot: ugyanott, ugyanakkor jártak, és a találgatások végül beigazolódtak. A gyulai kiruccanás lett az a pont, ahol kiderült: egy új sztárpár született.

A történet akkor különösen nagy figyelmet kapott, hiszen mindketten frissen zárták le korábbi kapcsolataikat. Nádai Anikó akkor Bókay Gergővel élt együtt, míg Hajmásy Péter Weisz Fanni férje volt. A szakítások után egymásra találtak, és azóta is kitartanak egymás mellett.

Öt év telt el azóta, hogy Gyulán lebuktak, ma pedig már közös gyermekük is van. Anikó és Péter azóta nyíltan vállalják kapcsolatukat, és a közösségi oldalakon is gyakran osztanak meg közös pillanatokat, melyeket rajongóik láthatóan kedvelnek.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu