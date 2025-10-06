„Itt buktunk le” – Nádai Anikó elárulta, hogyan derült ki a nagy titkuk

Nádai Anikó egy nosztalgikus fotóval idézte fel közös múltját párjával, Hajmásy Péterrel. A műsorvezető a közösségi médiában osztotta meg a bejegyzést, amelyhez ezt írta: „Ez a kép már 5 évvel ezelőtt készült, Gyulán. Itt buktunk le @hagymaa emlékszel? Már 5 éve szeretlek, nem mondom, hogy a nehezén túl vagyunk, de mindent túlélünk együtt!”

Nádai Anikó elárulta, hogyan derült ki a nagy titkuk

Fotó: Borsonline.hu

Nádai Anikó és Hajmásy Péter lebukott

A poszttal a bajai és keceli kötődésű műsorvezető arra emlékezett, hogy éppen öt éve, 2020-ban vált nyilvánossá kapcsolata Hajmásy Péterrel. Akkoriban még titokban próbálták tartani a kapcsolatukat. A sajtó arról számolt be, hogy a páros Gyulán töltött néhány napot, és mindent megtettek, hogy elkerüljék a lebukást. Nem akartak közös fotóval előállni, ám a szemfüles követőik hamar összerakták a mozaikot: ugyanott, ugyanakkor jártak, és a találgatások végül beigazolódtak. A gyulai kiruccanás lett az a pont, ahol kiderült: egy új sztárpár született.

A történet akkor különösen nagy figyelmet kapott, hiszen mindketten frissen zárták le korábbi kapcsolataikat. Nádai Anikó akkor Bókay Gergővel élt együtt, míg Hajmásy Péter Weisz Fanni férje volt. A szakítások után egymásra találtak, és azóta is kitartanak egymás mellett.

Öt év telt el azóta, hogy Gyulán lebuktak, ma pedig már közös gyermekük is van. Anikó és Péter azóta nyíltan vállalják kapcsolatukat, és a közösségi oldalakon is gyakran osztanak meg közös pillanatokat, melyeket rajongóik láthatóan kedvelnek.