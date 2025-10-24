Megszólalt a szívműtétje után Hajmásy Péter, ezt üzente a követőinek Nádai Anikó férje

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a bajai és keceli kötődésű műsorvezető Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter néhány nappal ezelőtt életmentő szívműtéten esett át.

Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter súlyos szívproblémával küzdött

Fotó: Ripost.hu / Archív-felvétel

Egy orvosi vizsgálat során derült ki, hogy Hajmásy Péter szívében aortatágulat alakult ki, ez az állapot életmentő szívműtétet tett szükségessé. A pár korábban a szívsebészeti osztályról jelentkezett be, ahol elmondták: Pétert másnap operálják. Bár a férfi félt a beavatkozástól, bízott benne, hogy minden rendben lesz.

Így van most Nádai Anikó férje

A műtét előtt rengeteg biztató szót kapott követőitől. Azóta, most először jelentkezett Hajmásy Péter. Ezt üzente a követőinek:

– Sziasztok! Szombaton megműtöttek. Ez az első napom, hogy kicsit jobban vagyok, és tudok magamról. Nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg támogató üzenetet, kedves szavakat és telefonhívásokat! Hihetetlenül sokat jelentett nekem! Nagyon szeretlek titeket, nélkületek ez nem ment volna! – írja bejegyzésében, amelyhez egy fotót is feltöltött a kórházi ágyból.