2 órája

Megszólalt a szívműtétje után Hajmásy Péter, ezt üzente a követőinek Nádai Anikó férje

Címkék#Hajmásy Péter#műtét#Nádai Anikó

Túl van az életmentő műtéten Hajmásy Péter, akiért a családja mellett a követői is izgultak. Nádai Anikó férje napokkal a műtétje után posztolt a kórházból.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a bajai és keceli kötődésű műsorvezető Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter néhány nappal ezelőtt életmentő szívműtéten esett át

Nádai Anikó és férje, Hajmásy Péter
Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter súlyos szívproblémával küzdött
Fotó: Ripost.hu / Archív-felvétel

Egy orvosi vizsgálat során derült ki, hogy Hajmásy Péter szívében aortatágulat alakult ki, ez az állapot életmentő szívműtétet tett szükségessé. A pár korábban a szívsebészeti osztályról jelentkezett be, ahol elmondták: Pétert másnap operálják. Bár a férfi félt a beavatkozástól, bízott benne, hogy minden rendben lesz. 

Így van most Nádai Anikó férje

A műtét előtt rengeteg biztató szót kapott követőitől. Azóta, most először jelentkezett Hajmásy Péter. Ezt üzente a követőinek:

– Sziasztok! Szombaton megműtöttek. Ez az első napom, hogy kicsit jobban vagyok, és tudok magamról. Nagyon-nagyon köszönöm azt a rengeteg támogató üzenetet, kedves szavakat és telefonhívásokat! Hihetetlenül sokat jelentett nekem! Nagyon szeretlek titeket, nélkületek ez nem ment volna! – írja bejegyzésében, amelyhez egy fotót is feltöltött a kórházi ágyból.

