október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

3 órája

Megműtötték Nádai Anikó férjét – a műsorvezető a kórházi ágya mellől üzent

Címkék#kórház#Hajmási Péter#műtét#Nádai Anikó

A műsorvezető most a kórházból jelentkezett, és egyetlen képpel mondott el mindent arról, mit éltek át az elmúlt napokban. Nádai Anikó férje, Hajmásy Péter súlyos szívproblémával küzdött.

Orosz Fanni Flóra

Egy ideje már tudni lehetett, hogy Hajmásy Péter egészségi állapota miatt háttérbe szorult az esküvő, hiszen Nádai Anikóék számára az egészség volt a legfontosabb. Most elérkezett a pillanat, amitől sokáig féltek: Pétert meg kellett műteni.

Nádai Anikó a kórházból osztotta meg az alábbi képet
Nádai Anikó férjével a műtét előtt
Forrás: Nádai Anikó Instagram-oldala 

Nádai Anikó a kórházból üzent

Nádai Anikó vasárnap délután egy Instagram-történetben osztott meg egy megható fotót, amelyen ő és férje, Hajmásy Péter keze látható. A képhez csupán ennyit írt: „Köszönjük a rengeteg imát!” A rövid üzenet mögött azonban hosszú, nehéz napok és rengeteg aggodalom áll.

Életmentő beavatkozásra volt szükség

Egy orvosi vizsgálat során derült ki, hogy Hajmásy Péter szívében aortatágulat alakult ki, ez az állapot életmentő szívműtétet tett szükségessé. A pár korábban a szívsebészeti osztályról jelentkezett be, ahol elmondták: Pétert másnap operálják. Bár a férfi félt a beavatkozástól, bízott benne, hogy minden rendben lesz.

A bejelentés után rengetegen küldtek biztató üzenetet Péternek és Anikónak. A műsorvezető most a kórházi ágya mellől köszönte meg a szeretetet és az imákat.

https://www.instagram.com/nadai_aniko/

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu