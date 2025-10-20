Megműtötték Nádai Anikó férjét – a műsorvezető a kórházi ágya mellől üzent

Egy ideje már tudni lehetett, hogy Hajmásy Péter egészségi állapota miatt háttérbe szorult az esküvő, hiszen Nádai Anikóék számára az egészség volt a legfontosabb. Most elérkezett a pillanat, amitől sokáig féltek: Pétert meg kellett műteni.

Nádai Anikó férjével a műtét előtt

Forrás: Nádai Anikó Instagram-oldala

Nádai Anikó a kórházból üzent

Nádai Anikó vasárnap délután egy Instagram-történetben osztott meg egy megható fotót, amelyen ő és férje, Hajmásy Péter keze látható. A képhez csupán ennyit írt: „Köszönjük a rengeteg imát!” A rövid üzenet mögött azonban hosszú, nehéz napok és rengeteg aggodalom áll.

Életmentő beavatkozásra volt szükség

Egy orvosi vizsgálat során derült ki, hogy Hajmásy Péter szívében aortatágulat alakult ki, ez az állapot életmentő szívműtétet tett szükségessé. A pár korábban a szívsebészeti osztályról jelentkezett be, ahol elmondták: Pétert másnap operálják. Bár a férfi félt a beavatkozástól, bízott benne, hogy minden rendben lesz.

A bejelentés után rengetegen küldtek biztató üzenetet Péternek és Anikónak. A műsorvezető most a kórházi ágya mellől köszönte meg a szeretetet és az imákat.

