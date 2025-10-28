15 perce
Menekülő celebek lepték el Bács-Kiskunt, bárhol felbukkanhatnak a rabruhás sztárok
Az RTL vadonatúj műsora teljesen felbolygatta az országot, sőt, Bács-Kiskun megyét is! A Most Wanted játékban ismert sztárok próbálnak rejtőzködni Sebestyén Balázs és csapata elől, miközben civilek segíthetik – vagy éppen árulhatják el – őket.
Narancssárga rabruhás celebek bukkantak fel az ország különböző pontjain, köztük Bács-Kiskun megyében is. Nem, nem csak hallucináció: megkezdődött a Most Wanted forgatása.
Bács-Kiskun megye a Most Wanted középpontjában
A helyiek folyamatosan figyelhetik a gyanús mozgásokat, több településen is narancssárgába öltözött embereket láttak kamerákkal és mikrofonokkal a nyomukban. A forgatás titokban zajlik, de a közösségi médiát elárasztották a találgatások és fotók.
Kecskeméten a szemfüles kommentelők szerint Vadon Jani és DJ Jamina bujkált, Kiskőrösön Istenes Bence és Csobot Adél tartott közönségtalálkozót, míg Baján Dobos Evelin és Rácz Jenő menekült a „hatóságok” elől. A játék célja, hogy a menekülő párosok minél tovább elkerüljék Sebestyén Balázsék elfogását – ehhez azonban a civilek jóindulatára is szükségük van.
Celebek kérnek szállást és ételt
A játék szabályai szerint a hírességeknek tilos pénzt használniuk – ételért, vízért vagy szállásért cserébe ajánlhatják fel „szolgáltatásaikat”. Egyesek mosogatással, mások főzéssel vagy akár gyerekfelügyelettel próbálhatnak túlélni, amíg Balázsék a nyomukra nem bukkannak.
Innentől kezdve senki sem lehet biztos benne, hogy mikor toppan be egy éhes celeb a konyhaajtón, vagy kér menedéket egy ismert arc az udvaron. A Most Wanted nemcsak szórakoztató, de izgalmas társadalmi kísérlet is: kiderül, mennyire segítőkészek a magyarok, ha a hírességek sorsa múlik rajtuk.
