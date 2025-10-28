Menekülő celebek lepték el Bács-Kiskunt, bárhol felbukkanhatnak a rabruhás sztárok

Narancssárga rabruhás celebek bukkantak fel az ország különböző pontjain, köztük Bács-Kiskun megyében is. Nem, nem csak hallucináció: megkezdődött a Most Wanted forgatása.

Néhány celeb a Most Wanted adásából, akiket láthatunk Bács-Kiskunban

Forrás: rtl.hu

Bács-Kiskun megye a Most Wanted középpontjában

A helyiek folyamatosan figyelhetik a gyanús mozgásokat, több településen is narancssárgába öltözött embereket láttak kamerákkal és mikrofonokkal a nyomukban. A forgatás titokban zajlik, de a közösségi médiát elárasztották a találgatások és fotók.

Kecskeméten a szemfüles kommentelők szerint Vadon Jani és DJ Jamina bujkált, Kiskőrösön Istenes Bence és Csobot Adél tartott közönségtalálkozót, míg Baján Dobos Evelin és Rácz Jenő menekült a „hatóságok” elől. A játék célja, hogy a menekülő párosok minél tovább elkerüljék Sebestyén Balázsék elfogását – ehhez azonban a civilek jóindulatára is szükségük van.

Celebek kérnek szállást és ételt

A játék szabályai szerint a hírességeknek tilos pénzt használniuk – ételért, vízért vagy szállásért cserébe ajánlhatják fel „szolgáltatásaikat”. Egyesek mosogatással, mások főzéssel vagy akár gyerekfelügyelettel próbálhatnak túlélni, amíg Balázsék a nyomukra nem bukkannak.

Innentől kezdve senki sem lehet biztos benne, hogy mikor toppan be egy éhes celeb a konyhaajtón, vagy kér menedéket egy ismert arc az udvaron. A Most Wanted nemcsak szórakoztató, de izgalmas társadalmi kísérlet is: kiderül, mennyire segítőkészek a magyarok, ha a hírességek sorsa múlik rajtuk.