Ma este együtt izgulhat Bács-Kiskun Bíró Csongor Vitézért, indul a Megasztár élő show-ja!

Bíró Csongor Vitéz az Instagramon mesélt arról, mennyire jó hangulatban zajlanak a Megasztár-próbák Marics Peti csapatában. Elmondása szerint a mentor fiatalos, közvetlen és igazi csapatember, akivel könnyen megtalálta a közös hangot. A kettőjük közti kapcsolatban egyszerre van jelen a baráti lazaság és a szakmai fegyelem – ez a dinamika pedig sokat segít Csongornak abban, hogy a legjobbat hozza ki magából a színpadon.

Bíró Csongor Vitéz szombat este először lép színpadra a Megasztár élő show-jában

Forrás: Bíró Csongor Vitéz Facebook-oldala

Marics Peti kritikái gyakran a fiú apját juttatják eszébe.

Indul a Megasztár élő show!

A Megasztár 2025 új szakaszához érkezett, hiszen a mai adástól kezdve a nézők is szavazhatnak kedvenceikre. Ez azt jelenti, hogy Csongor teljesítményét immár az ország közönsége is értékeli majd. A fiatal énekes az elmúlt hetekben rengeteget készült az élő show-ra, hogy méltóképp képviselhesse magát és szülővárosát, Kecskemétet.

Kecskemét büszkesége a reflektorfényben

Bíró Csongor Vitéz neve egyre ismertebben cseng a Megasztár rajongói között, és sokan tartják őt az idei év egyik legígéretesebb felfedezettjének. A városból érkező támogatás hatalmas erőt ad neki, hiszen rengetegen drukkolnak otthonról, hogy jól sikerüljön az első élő fellépése.

A tehetséges kecskeméti énekes ma este 19:15-től mutatkozik be élőben a Megasztár színpadán, és minden eddiginél elszántabban készül arra, hogy lenyűgözze a közönséget – most már az egész ország figyel rá.