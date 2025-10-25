október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várva várt pillanat

47 perce

Ma este együtt izgulhat Bács-Kiskun Bíró Csongor Vitézért, indul a Megasztár élő show-ja!

Címkék#Bíró Csongor Vitéz#celebfigyelő#Megasztár#énekes

Elérkezett a várva várt pillanat. Ma este láthatjuk először élőben a kecskeméti tehetséget, Bíró Csongor Vitézt a Megasztár színpadán. A fiatal énekes izgatottan készül az adásra, amelyben már a nézők szavazatai is számítanak.

Orosz Fanni Flóra

Bíró Csongor Vitéz az Instagramon mesélt arról, mennyire jó hangulatban zajlanak a Megasztár-próbák Marics Peti csapatában. Elmondása szerint a mentor fiatalos, közvetlen és igazi csapatember, akivel könnyen megtalálta a közös hangot. A kettőjük közti kapcsolatban egyszerre van jelen a baráti lazaság és a szakmai fegyelem – ez a dinamika pedig sokat segít Csongornak abban, hogy a legjobbat hozza ki magából a színpadon. 

a Megasztár élő show-jában a kecskeméti Bíró Csongor Vitéz
Bíró Csongor Vitéz szombat este először lép színpadra a Megasztár élő show-jában
Forrás: Bíró Csongor Vitéz Facebook-oldala

Marics Peti kritikái gyakran a fiú apját juttatják eszébe.

Indul a Megasztár élő show!

A Megasztár 2025 új szakaszához érkezett, hiszen a mai adástól kezdve a nézők is szavazhatnak kedvenceikre. Ez azt jelenti, hogy Csongor teljesítményét immár az ország közönsége is értékeli majd. A fiatal énekes az elmúlt hetekben rengeteget készült az élő show-ra, hogy méltóképp képviselhesse magát és szülővárosát, Kecskemétet.

Kecskemét büszkesége a reflektorfényben

Bíró Csongor Vitéz neve egyre ismertebben cseng a Megasztár rajongói között, és sokan tartják őt az idei év egyik legígéretesebb felfedezettjének. A városból érkező támogatás hatalmas erőt ad neki, hiszen rengetegen drukkolnak otthonról, hogy jól sikerüljön az első élő fellépése.

A tehetséges kecskeméti énekes ma este 19:15-től mutatkozik be élőben a Megasztár színpadán, és minden eddiginél elszántabban készül arra, hogy lenyűgözze a közönséget – most már az egész ország figyel rá.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu