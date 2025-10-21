„Készen állok felrobbantani a színpadot!” – interjú a Megasztár kecskeméti felfedezettjével

Bíró Csongor Vitéz számára a Megasztár 2025 nem csupán egy verseny, hanem egy hatalmas lehetőség is. – Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy bekerültem az élő show-ba. Úgy érzem, kezd beteljesülni, amiért eddig dolgoztam, és ezt a lehetőséget alázatos, kemény munkával szeretném meghálálni – mondta Csongor, akinek szavai mögött egyértelműen ott van a kitartás és az elhivatottság.

A Megasztár élő show-jában bizonyít a kecskeméti fiú

Forrás: Bíró Csongor Vitéz Facebook-oldala

Már a válogatók során is feltűnt, hogy különleges kisugárzása van. Mentorai – köztük Tóth Gabi – egyöntetűen úgy vélték, Csongorban megvan az, amit csak kevés versenyzőnél látnak: az a bizonyos „sztárfaktor”.

Megasztár 2025 nagy felfedezettje

Bár még formálódik a stílusa, Csongor tudja, miért kapta meg a lehetőséget. – Mivel nagyon kifinomult stílusom még nincs, szerintem a hangom és a személyiségem fogta meg a zsűrit. Látták bennem a potenciált, hogy belőlem mennyi mindent ki lehet még hozni – mondta.

A fiatal tehetség szerint a verseny hatalmas iskolát jelent, ahol minden egyes fellépés tanulás és fejlődés. „Rengeteget tanulok a próbákon, a visszajelzésekből, és igyekszem minden alkalommal egy kicsit jobbat mutatni magamból.”

Kapcsolatban maradni a közönséggel – a siker kulcsa

A nézők szavazatai mostantól kulcsszerepet játszanak a versenyben, és Csongor ezt pontosan tudja. – A social media felületeimen gyakran jelen leszek, és megpróbálok kontaktban maradni a közönségemmel, mivel az ő támogatásuk nagyon sokat jelent nekem. Minden nap egyre többen fedeznek fel, és mindenkinek szeretnék bizonyítani adásról adásra – mesélte.

A fiatal énekesnek már most egyre nagyobb rajongótábora van, és Kecskeméten különösen sokan szurkolnak neki. „Hihetetlen érzés, hogy ennyien mellettem állnak a városból – ez hatalmas erőt ad.”

„Itthon szeretnék elismert előadóként helyt állni”

Bár a Megasztár ugródeszka lehet egy hosszú karrier felé, Csongor tudja, hogy a sikerhez idő és sok munka kell. – Elsősorban mindenképp itthon szeretnék elhelyezkedni egy elismert előadóként, saját dalokkal. De ezért még rengeteget kell dolgoznom, úgyhogy minden erőmmel ezen leszek – mondta.