A zsűri szerint igazi sztár született, Bíró Csongor Vitéz bejutott a Megasztár élő show-jába! – videó

A TV2 Megasztár 2025 legutóbbi adásában ismét emlékezetes pillanatokat hozott a kecskeméti tehetség, Bíró Csongor Vitéz, aki hibátlan előadásával kivívta a zsűri elismerését.

Bíró Csongor Vitéz bejutott a Megasztár 2025 élő show

Fotó: TV2

Tóth Gabi és Herceg Erika egyaránt el voltak ájulva attól, mennyire különleges a fiatal énekes hangja, és hogy milyen magabiztosan uralja a színpadot. A zsűri szerint Csongor nemcsak énekhangjában, hanem kisugárzásában és megjelenésében is „tökéletes sztár alapanyag”, és sokan már most az idei évad egyik legnagyobb esélyeseként tartják számon.

Drámai párbaj a Megasztár 2025-ben

Az este egyik legizgalmasabb pillanata volt, amikor Csongor párbajban mérte össze tehetségét Kiss Bodzával, a Hooligans dobosának, Kiss Endinek a lányával. A két fiatal énekes produkciója nagy hatást gyakorolt a zsűrire és a nézőkre egyaránt, de végül Bíró Csongor Vitéz bizonyult erősebbnek, és ő folytathatja a versenyt a Megasztár 2025 élő show-jában.

Megható üzenet a rajongóknak

A győzelem után Csongor nem feledkezett meg a rajongóiról sem: egy videós bejegyzésben és posztban is megköszönte a támogatást.

„Irány az élő show! Ismételten köszönöm a sok támogató kommentet és üzenetet! A jövőben még nagyobb szükség lesz rátok! Külön köszönet a legjobb párbaj-partnernek!” – írta közösségi oldalán.

A posztot percek alatt elárasztották a gratuláló üzenetek, sok kecskeméti büszkén osztotta meg, hogy városukból került ki az egyik legígéretesebb fiatal tehetség.

Egyre közelebb az álomhoz

Bíró Csongor Vitéz ezzel újabb lépést tett afelé, hogy beteljesítse nemcsak a saját, hanem édesapja zenei álmait is. A kecskeméti énekes korábban úgy fogalmazott:

„A zene a jelenem és a jövőm. Kötelességemnek érzem, hogy a zene által jót okozzak az embereknek.”

Most már az egész ország figyeli, hogyan szerepel a Megasztár 2025 élő show-jában, ahol a tét egyre nagyobb, de Csongor tehetsége és színpadi jelenléte alapján minden esélye megvan arra, hogy az év egyik legnagyobb felfedezettje legyen.