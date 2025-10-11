Videóban üzent rajongóinak a Megasztár ifjú kecskeméti tehetsége, van oka az izgalomra

A kecskeméti fiatal tehetség, Bíró Csongor Vitéz újabb mérföldkőhöz érkezett a zenei útján. A Megasztár 2025 középdöntőjében szombat este láthatjuk újra a TV2 képernyőjén, ahol már az élő show-ba jutás a tét.

Bíró Csongor Vitéz a Megasztár 2025 középdöntőjében lép este színpadra

Fotó: Bíró Csongor Vitéz Facebook-oldala

Visszatér a Megasztár 2025 színpadára

Akkor Phil Collins ikonikus dalát adta elő, amivel nemcsak a nézőket, hanem a Megasztár 2025-ös évadának zsűrijét is elvarázsolta. A produkció különlegességét az is adta, hogy Csongor édesapja be nem teljesült zenei álmait szeretné megvalósítani – így a tehetségkutató színpada számára nemcsak lehetőség, hanem érzelmi küldetés is.

Szombaton már az élő show a tét

Most azonban újabb kihívás vár rá: szombat este 19:30-tól a TV2-n a Megasztár középdöntőjében lép színpadra, ahol már az élő show-ba jutás lesz a tét. A fiatal tehetség a közösségi oldalán is megosztotta izgatottságát, egy videóposztban így üzent követőinek:

„Sziasztok! Nagyon köszönöm a sok pozitív visszajelzést, amit eddig kaptam tőletek! Most szombaton következik a középdöntő, ahol már az élő-showba jutás a tét! Nézzétek 19:30-tól a TV2-n, az izgalom garantált!”

A bejegyzéshez rengeteg támogató komment és szív ikon érkezett, a kecskeméti közösség pedig láthatóan büszkén szurkol saját fiatal tehetségének.

Egyre közelebb az álomhoz

Bíró Csongor Vitéz korábban elmondta, hogy a zene számára életforma és küldetés. A Megasztár 2025-ben való szereplését nemcsak karrierje fontos állomásának tartja, hanem lehetőségnek is, hogy édesapja álmait valóra váltsa. „A zene a jelenem és a jövőm. Kötelességemnek érzem, hogy a zene által jót okozzak az embereknek” – fogalmazott korábban.

Most szombaton újabb lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy neve országosan ismertté váljon – mi pedig biztosak lehetünk benne, hogy a TV2 Megasztár színpadán ismét különleges pillanatokat szerez majd a nézőknek.