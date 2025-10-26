Csongor megállíthatatlan, a kecskeméti tehetség valósággal beragyogta a Megasztár színpadát – videó

A kecskeméti fiatal, Bíró Csongor Vitéz nemcsak a Megasztár-válogatókon, hanem az első élő show-ban is bizonyította, hogy helye van a legjobbak között. Energikus előadásával és magával ragadó színpadi jelenlétével olyan produkciót hozott, ami azonnal lenyűgözte a közönséget. A OneRepublic Love Runs Out című dalát Csongor saját stílusban, mégis hitelesen adta elő – nem csoda, hogy a zsűri is elismerően bólogatott.

A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz magabiztosan továbbjutott a Megasztár következő fordulójába

Forrás: TV2

A Megasztár 2025 új kedvence lehet

A Megasztár történetében ritkán fordul elő, hogy egy versenyző már az első élő adás után ekkora figyelmet kapjon, de Csongor előadását szó szerint imádták a nézők. Sokan már most a verseny egyik legnagyobb esélyesének tartják a kecskeméti énekest.

A verseny egyre szorosabb, hiszen az első élő adásban rögtön három versenyző búcsúzott – de Csongor magabiztosan jutott tovább, ami egyértelműen mutatja, mennyire erős a közönség támogatása mögötte.

Itthon akar karriert építeni – és jó úton halad

Korábban Csongor arról mesélt, hogy elsősorban Magyarországon szeretne sikeres előadóvá válni, saját dalokkal és hiteles zenei úttal. Minden jel arra utal, hogy ez a vágy nem is áll messze a valóságtól: a tehetség, az alázat és a közönség szeretete mind megvannak hozzá.

A kecskeméti énekes most újabb lépést tett afelé, hogy országosan ismert és elismert előadóvá váljon. A következő adásban ismét élőben láthatjuk, de az már most biztos: Csongor a Megasztár egyik legnagyobb felfedezettje.