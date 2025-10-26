október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élő show

1 órája

Csongor megállíthatatlan, a kecskeméti tehetség valósággal beragyogta a Megasztár színpadát – videó

Címkék#Bíró Csongor Vitéz#élő show#celebfigyelő#Megasztár

Felejthetetlen estét hozott a TV2 tehetségkutatójának első élő adása. A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz magabiztosan továbbjutott a Megasztár következő fordulójába, miután a OneRepublic Love Runs Out című dalával teljesen elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is.

Orosz Fanni Flóra

A kecskeméti fiatal, Bíró Csongor Vitéz nemcsak a Megasztár-válogatókon, hanem az első élő show-ban is bizonyította, hogy helye van a legjobbak között. Energikus előadásával és magával ragadó színpadi jelenlétével olyan produkciót hozott, ami azonnal lenyűgözte a közönséget. A OneRepublic Love Runs Out című dalát Csongor saját stílusban, mégis hitelesen adta elő – nem csoda, hogy a zsűri is elismerően bólogatott.

Bíró Csongor Vitéz továbbjutott a Megasztár első élő show-jából
A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz magabiztosan továbbjutott a Megasztár következő fordulójába
Forrás: TV2

A Megasztár 2025 új kedvence lehet

A Megasztár történetében ritkán fordul elő, hogy egy versenyző már az első élő adás után ekkora figyelmet kapjon, de Csongor előadását szó szerint imádták a nézők. Sokan már most a verseny egyik legnagyobb esélyesének tartják a kecskeméti énekest.

A verseny egyre szorosabb, hiszen az első élő adásban rögtön három versenyző búcsúzott – de Csongor magabiztosan jutott tovább, ami egyértelműen mutatja, mennyire erős a közönség támogatása mögötte.

Itthon akar karriert építeni – és jó úton halad

Korábban Csongor arról mesélt, hogy elsősorban Magyarországon szeretne sikeres előadóvá válni, saját dalokkal és hiteles zenei úttal. Minden jel arra utal, hogy ez a vágy nem is áll messze a valóságtól: a tehetség, az alázat és a közönség szeretete mind megvannak hozzá.

A kecskeméti énekes most újabb lépést tett afelé, hogy országosan ismert és elismert előadóvá váljon. A következő adásban ismét élőben láthatjuk, de az már most biztos: Csongor a Megasztár egyik legnagyobb felfedezettje.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu