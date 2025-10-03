1 órája
Utoljára csendültek fel élőben a slágerek, könnyek között búcsúzott el a magyar együttes
11 év, 5 lemez és megszámlálhatatlan koncert a fonyódi Sellő büfétől a Sziget nagyszínpadáig. Ez a történt most véget ért, csütörtök este volt a Margaret Island búcsúkoncert a Budapest Parkban. A több mint kétórás koncert egyszerre volt felemelő és megható.
Május 23-án a magyar zenei életet meghatározó közlemény látott napvilágot. Ez arról írt, hogy feloszlik a Margaret Island. Négy nappal később jött a hír, hogy az október 2-i, Budapest Parkban rendezett Margaret Island búcsúkoncert sold out – minden jegy elkelt.
A Margaret Island egyike volt azon kevés hazai zenekarnak, amely egy tehetségkutatónak köszönhette a hírnevet. A bandát hárman alapították: Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint – utóbbi kettő már gimnáziumban is együtt zenélt és egy balatonboglári tehetségkutató versenyen hallották meg Lábas Viki hangját. 11 évvel ezelőtt részt vettek a Hangfoglaló Magyarország tehetségkutató fesztiválon, majd az Öröm a zene tehetségkutatón az év felfedezettjének választották őket. Ezután robbanásszerűen indult be karrierjük, amely csütörtökön ért véget.
Kecskeméten búcsúztak a vidéktől
A Margaret Island az elmúlt bő egy évtizedben számos alkalommal lépett fel a hírös városban. Április 26-án úgy zenéltek Kecskeméten, hogy talán még akkor ők sem tudták, hogy az volt utolsó koncertjeiknek egyike. Egy hónappal később ugyanis bejelentették a feloszlást, majd napra pontosan öt hónappal később, szeptember 26-án az Ápoló Klubba úgy tértek vissza, hogy az volt az utolsó vidéki fellépésük. A 2025 Open Air turné utolsó állomása, azaz a Margaret Island utolsó kecskeméti koncertje is természetesen hatalmas sikert aratott.
A Margaret Island búcsúkoncert érzelmekben és tombolásban is vitte a prímet
A kezdetekre sokan emlékeznek, és a végre is sokan fognak. A telt házas Budapest Park ugyanis több mint két órán keresztül tombolt. Érthetően talán minden eddiginél hosszabb koncertet adott a Margaret Island.
Az utolsó dal a Megőriz majd című sláger volt. Nem véletlen, hogy ezzel búcsúzott a Margaret Island, hiszen ez a zene a szeretetről, az emlékezésről, az átalakulásról szól, illetve arról, hogy ha valaki elmegy tőlünk, egy része ezután is velünk marad.
