Ismerős dallamok csendülnek fel hétfő este, visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos!
Október 20-tól új epizódokkal folytatódik a népszerű kvízműsor. Visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos! – új részekkel és hatalmas téttel.
A TV2-n ismét felcsendül az ikonikus zene, új játékosok ülnek a jól ismert székbe. A Legyen Ön is milliomos! minden eddiginél izgalmasabb pillanatokat tartogat az új részekben.
Legyen Ön is milliomos ismét!
A műsor tétje ezúttal is hatalmas, akár 50 millió forintot is hazavihet az, aki elég tudással és bátorsággal vág neki a kérdések sorának. A kvíz mestere most is Palik László, aki lendületével és humorával már korábban is új életet lehelt a legendás formátumba.
A nézők sem maradnak ki a játékból: a Legyen Ön is milliomos! ezúttal is lehetőséget ad arra, hogy otthonról játszva, együtt gondolkodjanak a stúdióban ülő versenyzőkkel, és akár ők is nyerhessenek értékes ajándékokat.
A legendás kvízműsor 2000-ben indult, és az évek során olyan műsorvezetők tették emlékezetessé, mint Vágó István, Friderikusz Sándor, Fábry Sándor, Gundel Takács Gábor és Palik László.
Kecskeméti versenyző lett milliomos
Nagy Veronika a műveltségi vetélkedők kedvelői számára ismert lehet, a Kecskeméten is jól működő egész éven átívelő Kocsmakvíz rendezvény háziasszonya az Aranyhomok bisztróban. A Legyen Ön is Milliomos! műsorban is próbára tette tudását, nem is akárhogyan: milliomosként távozott.
