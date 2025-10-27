A Kincsvadászok összefogtak az árván maradt bácsalmási gyermekekért, jótékonysági aukció indult – videó

A Kincsvadászok csapata most nem ritka tárgyak nyomába eredet, hanem emberségből és segíteni akarásból mutatnak példát. Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője egy szívszorító történet hallatán döntött úgy, hogy cselekednie kell: aukciót szervez, melynek teljes bevételét egy bácsalmási család kapja. Az öt gyermek édesanyja és annak élettársa tragikus körülmények között vesztették életüket, és most nagynénjük neveli őket, rendkívül szerény körülmények között.

A Kincsvadászok kereskedője, Molnár Viktor most egy tragikus sorsú bácsalmási családnak, öt árván maradt gyermeknek szeretne segíteni

Forrás: TV2

A tragédia, ami megmozdította a Kincsvadászokat

A bácsalmási tragédia híre az egész országot megrázta: egy férfi a nyílt utcán rátámadt volt élettársára és 12 éves fiára. Az anya a helyszínen életét vesztette, a gyermek életveszélyesen megsérült, az elkövető pedig önmagával is végzett, öt gyermek maradt árván. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást, a vizsgálat még tart. A kettős gyilkosság részleteiről korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

A Kincsvadászok példát mutatnak emberségből

Molnár Viktor bácsalmási születésűként személyesen is érintettnek érezte magát, és a Kincsvadászok közösségét is mozgósította. – Amikor megtudtam, hogy helyi családról van szó, nem volt kérdés, hogy segítenem kell – mondta el Viktor.

A Kincsvadászok aukciójához azonnal csatlakozott Till Attila, valamint a műsor kereskedőtársai és szakértői is: dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc, Kelen Anna és Megyesi Balázs. Mindannyian személyes és különleges tárgyaikat ajánlották fel, hogy a gyerekek karácsonya egy kicsit szebb lehessen.

Miközben zajlik az aukció, a Kincsvadászok befejezték új évaduk forgatását is. Hamarosan ismét láthatjuk azokat a hétköznapi embereket, akiknek padlásán igazi kincsek rejtőznek. Az előző évadokban több Bács-Kiskun megyei szereplő is feltűnt, és reméljük, hogy az új epizódokban ismét találkozhatunk helyi kincskeresőkkel.

A Kincsvadászok aukciója a Sztárban Sztárban debütált

A nemes kezdeményezést Till Attila, a Kincsvadászok egyik ikonikus arca, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásában jelentette be. A bejelentés után a műsor zsűritagjai – Lékai-Kiss Ramóna, Liptai Claudia, Stohl András és Hajós András – is azonnal csatlakoztak a felajánlók közé. A jótékonysági aukció egy hónapig tart, és minden bevétel az árva gyerekek megsegítésére megy.