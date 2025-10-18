Ilyen sem történik sűrűn: Jákob Zoli vitt ajándékot, de ő lepődött meg a legjobban – videó

Az ország egyik legismertebb és legnagyvonalúbb üzletembere, Jákob Zoli újra bizonyította, hogy nemcsak aranyórája, hanem aranyszíve is van. A milliárdos ezúttal Zalaegerszegre látogatott el, hogy – szokásához híven – boldog pillanatokat okozzon másoknak.

Jákob Zoli ismét ajándékokat osztott, ám most őt érte a legnagyobb meglepetés

Fotó: MW-archív

Az Instagram feltöltött videóban jól látszik, hogy Zoli kocsijának csomagtartója most is tele volt ajándékokkal, ám ezúttal nem csak a fiatalok örültek, maga Jákob Zoli is meghatódott.

Ismerős arcot fedezett fel a tömegben Jákob Zoli

A sors különös játéka, hogy éppen az a fiú tűnt fel a tömegben, akinek tavaly nyáron Nagykanizsán okozott életre szóló meglepetést Jákob Zoli: akkor egy játékkonzolt ajándékozott neki. A tinédzser arcán most is ugyanaz a meghatottság és hitetlenkedés tükröződött, mint egy évvel ezelőtt.

– „Ez az enyém?” – kérdezte tavaly döbbenten a fiú. Most, mikor újra találkoztak, Jákob Zoli ismét megajándékozta, ezúttal egy tablettel.

A fiú szinte szóhoz sem jutott az örömtől, és ahogy az interneten terjedő videó is bizonyítja, ez a pillanat mindkettejük számára felejthetetlen marad.