Boldog kismama

Gyönyörű fotó kíséretében árulta el második gyermekük nevét Hosszú Katinka

Az olimpiai bajnok úszónő hatalmas meglepetést okozott, amikor bejelentette: második gyermeküket várják. Most újabb örömhírrel lepte meg rajongóit Hosszú Katinka.

Orosz Fanni Flóra

Hosszú Katinka Instagram-oldalán árulta el, hogy második gyermekének a Szofi nevet választották. A boldog kismama azt is hozzátette, hogy már nagyon várják kislányuk érkezését.

Fotó: Rácz Tamás

A név jelentése is különleges

A választott név mögött szép jelentés rejlik: Szofi a bölcsességet szimbolizálja. Katinka követői szerint tökéletesen illik majd a kislányhoz, és sokan megjegyezték, mennyire megható, hogy a család már most ennyire készül a baba érkezésére.

Hosszú Katinka pocakos fotóiért rajonganak a követők

Az úszónő korábban több várandós fotót is megosztott, amelyek alatt rengeteg gratuláció és kedves üzenet érkezett. A kommentekből egyértelműen látszik, hogy a rajongók nagy szeretettel követik Katinka családi életét, és szívből örülnek a közelgő baba születésének.

