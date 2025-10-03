4 órája
Megszületett Hosszú Katinkáék második gyermeke, csodálatos fotóval tudatták az örömhírt
Megszületett Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté második közös gyermeke. A boldog anyuka az Instagram-oldalán egy családi fotóval tudatta az örömhírt.
A bajai származású úszónő, Hosszú Katinka és férje 2023 nyarán köszöntötték első gyermeküket, Kamíliát. Most újabb fotóval lepték meg rajongóikat, ugyanis megszületett második közös gyermekük.
Különleges nevet kapott
Hosszú Katinka korábban szintén Instagram-oldalán árulta el, hogy második gyermekének a Szofi nevet választották. A név mögött szép jelentés is rejlik: Szofi a bölcsességet szimbolizálja.
Így tudatta az örömhírt Hosszú Katinka
A család bővülését a sportoló egy családi fotóval tudatta követőivel. A bejegyzésben Katinka csak ennyit fűzött a poszthoz:
Szia Szofi Üdv a családban ❤️
Özönlenek a gratulációk
A baba érkezésével kapcsolatban további részletek még nem kerültek nyilvánosságra, de a rajongók már izgatottan várták a kis jövevényt. Nem győznek gratulálni a poszt alatt, és jó egészséget kívántak a kicsinek és a boldog családnak.
