Házasság első látásra: a kecskeméti lány óvatos, férje viszont már hódolna a testi örömöknek – videó
A szlovéniai nászút után a kecskeméti Dudás Anna és újdonsült férje, Péter megkezdték a közös életet. A TV2 Házasság első látásra című műsorában a fiatal pár kapcsolata továbbra is harmonikus, de a tempójuk között egyre érezhetőbb a különbség.
A Házasság első látásra TV2 legújabb epizódjában Anna és Péter mesés nászútjuk után beköltöztek közös otthonukba, ahol elindult a kísérlet új szakasza: több héten át együtt kell élniük, megismerve egymás mindennapi szokásait és határait.
A kecskeméti lány egyik legnagyobb félelme az volt, hogyan fogadja majd férje a házi kedvencét. Bár Annának csak egy cicája van, családja otthon tizenhat mentett macskát gondoz, így a téma nem volt mellékes. Péter azonban türelmesen reagált, és inkább humorral kezelte a helyzetet – a szőrhullást például csak egy új porszívóval orvosolható problémának látta.
A házasság első látásra is sikerülhet jól
A fiatal pár kapcsolata továbbra is kiegyensúlyozottnak tűnik, ugyanakkor a fejlődésük eltérő ütemben halad. Anna inkább lelki síkon próbálja mélyíteni a kapcsolatot, számára a bizalom és a biztonság érzése az első. Úgy tűnik, időre van szüksége ahhoz, hogy igazán megnyíljon párja felé.
A közös élet első napjaiban egyre inkább látható, hogy Anna nyugodt, kiszámítható környezetre vágyik, és nem akar elhamarkodott döntéseket hozni az intimitás terén sem.
Péter már továbblépne
A zalacsányi fiatalember ezzel szemben jóval szenvedélyesebb természetű, és láthatóan kezdi nehezen viselni a visszafogottságot. Bár kedves és megértő feleségével, a kamerák előtt is érzékelhető, hogy szívesen közeledne hozzá komolyabb szándékkal.
A különbség egyelőre nem okoz konfliktust, de érződik a feszültség – egyikük lassan, biztosan építkezik, a másik viszont gyorsabban haladna előre.
Akik lemaradtak volna az adásról, a Házasság első látásra online is visszanézhető, így bárki bepótolhatja, hogyan alakul a kecskeméti lány és férje közös élete a kísérletben.
