Házasság első látásra: a kecskeméti lány óvatos, férje viszont már hódolna a testi örömöknek – videó

A Házasság első látásra TV2 legújabb epizódjában Anna és Péter mesés nászútjuk után beköltöztek közös otthonukba, ahol elindult a kísérlet új szakasza: több héten át együtt kell élniük, megismerve egymás mindennapi szokásait és határait.

A Házasság első látásra szereplői megkezdék közös életüket

A kecskeméti lány egyik legnagyobb félelme az volt, hogyan fogadja majd férje a házi kedvencét. Bár Annának csak egy cicája van, családja otthon tizenhat mentett macskát gondoz, így a téma nem volt mellékes. Péter azonban türelmesen reagált, és inkább humorral kezelte a helyzetet – a szőrhullást például csak egy új porszívóval orvosolható problémának látta.

A házasság első látásra is sikerülhet jól

A fiatal pár kapcsolata továbbra is kiegyensúlyozottnak tűnik, ugyanakkor a fejlődésük eltérő ütemben halad. Anna inkább lelki síkon próbálja mélyíteni a kapcsolatot, számára a bizalom és a biztonság érzése az első. Úgy tűnik, időre van szüksége ahhoz, hogy igazán megnyíljon párja felé.

A közös élet első napjaiban egyre inkább látható, hogy Anna nyugodt, kiszámítható környezetre vágyik, és nem akar elhamarkodott döntéseket hozni az intimitás terén sem.

Péter már továbblépne

A zalacsányi fiatalember ezzel szemben jóval szenvedélyesebb természetű, és láthatóan kezdi nehezen viselni a visszafogottságot. Bár kedves és megértő feleségével, a kamerák előtt is érzékelhető, hogy szívesen közeledne hozzá komolyabb szándékkal.

A különbség egyelőre nem okoz konfliktust, de érződik a feszültség – egyikük lassan, biztosan építkezik, a másik viszont gyorsabban haladna előre.

Akik lemaradtak volna az adásról, a Házasság első látásra online is visszanézhető, így bárki bepótolhatja, hogyan alakul a kecskeméti lány és férje közös élete a kísérletben.