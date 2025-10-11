Kecskeméti lány is keresi az igazit a Házasság első látásra új évadában

A TV2 nagy sikerű párkereső realityje, a Házasság első látásra október 13-án, vasárnap este tér vissza a képernyőkre, rögtön dupla epizóddal. A műsorban ezúttal is hat férfi és hat nő bízza magát a szakértőkre, akik tudományos módszerek segítségével próbálják megtalálni számukra a tökéletes párt.

A Házasság első látásra műsorában látható a kecskeméti Dudás Anna

Forrás: Dudás Anna Instagram-oldala

Az új évadban azonban lesz egy jelentős változás: az előző szériákból ismert szakértő, Nyírő András idén már nem vesz részt a műsorban. A párkapcsolati tanácsadó elárulta, hogy a feszített tempójú forgatások és a hosszú munkanapok miatt döntött úgy, pihenőt tart. A helyére két új szakember érkezik: Liszkay Judit, okleveles kínai és nyugati asztrológus, valamint Rozs Erika, szexuálpszichológiai szakpszichológus.

Kecskeméti lány is részt vesz a Házasság első látásra új évadában

A harmadik évad versenyzői között ott van egy kecskeméti fiatal nő is, Dudás Anna, aki „az álmodozó” jelzőt kapta a műsor készítőitől. A 29 éves lány macskarajongó, és bár még a szülővárosában él, már saját utazási irodát vezet.

Anna hisz az első látásra szerelemben, és a műsorban abban reménykedik, hogy megtalálja azt a férfit, aki őt önmagáért szereti.

Hiszek az első látásra szerelemben, és abban is, hogy létezik az igazi. Ettől a kísérlettől a Nagy Őt várom, aki magam miatt szeret, úgy, ahogy vagyok, feltételek nélkül

– vallotta be Anna a műsor bemutatkozójában.

A kecskeméti lány tehát bátor lépéssel vállalta a kísérletet: idegenként mondja ki a boldogító igent, bízva abban, hogy a tudomány és a sors most tényleg egymás mellé állítja őt és a párját.

Romantika, dráma és tanulság – minden eddiginél több érzelem várható

A Házasság első látásra eddigi évadai során a nézők nemcsak a szerelmi szálak, hanem az emberi történetek miatt is megszerették a műsort. Bár a korábbi házasságok közül kevés bizonyult tartósnak, a szereplők útjai mindig tanulságosak voltak – önismeretről, bizalomról és újrakezdésről szóltak.

Az új évadban a készítők szerint minden eddiginél több érzelem, dráma és meglepetés várható. A szereplők között idén is akad világbajnok sportoló, energikus édesanya és filozofikus gondolkodású férfi is – és persze a kecskeméti álmodozó, Anna, akinek szurkolhatnak a megyei nézők.