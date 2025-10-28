Házasság első látásra: egyre nagyobb a feszültség a kecskeméti feleség és férje között

A TV2 Házasság első látásra című műsorának szereplői táncfoglalkozáson vettek részt. A kecskeméti Dudás Annának és férjének segíthetett volna, hogy a mozgás segítségével felszabadulhassanak, és megtapasztalják az egymáshoz való testi közelség pozitív oldalát. A feladatok célja az volt, hogy Anna megtalálja önmagában a női energiákat, és bátrabban fejezze ki érzéseit.

Dudás Anna már és párja között nagy a feszültség a Házasság első látásra műsorban

Forrás: Dudás Anna Instagram-oldala

A Házasság első látásra komfortzónán kívülre vitte Annát

A próbálkozás azonban nem hozta meg a kívánt hatást: Anna látványosan befeszült, és eleinte nem volt hajlandó végrehajtani a feladatokat. Bár férje igyekezett bátorítani, a lány inkább zavarba jött, mintsem felszabadult volna.

Végül közösen néhány mozdulatot elvégeztek, de a légkör továbbra is feszült maradt, az intimitás pedig ismét tabutéma lett kettejük között.

A férj türelme fogyóban

A férj a kamerák előtt nem is titkolta csalódottságát: egyre nehezebben viseli, hogy kapcsolatukban továbbra sincs valódi közeledés. Úgy fogalmazott, néha úgy érzi, mintha „az óvodában lenne”, mert bármilyen apró gesztust tesz, Anna azonnal visszakozik.

A beszélgetés során azt is bevallotta, elgondolkodott azon, hogy befejezi az egész kísérletet, mert nem biztos abban, hogy a felesége valóban készen áll egy párkapcsolatra. Azonban a feszültség még nem jelenti a kapcsolat végét – épp ellenkezőleg, ez lehet a változás előszobája.

A másik kecskeméti szereplőnek nincs gondja a közeledéssel

Eközben a Házasság első látásra másik kecskeméti szereplője, Brem László és felesége, Zavira egészen más energiákat hoztak. Kettejük között kézzelfogható a kémia, és szinte minden közös pillanatban ott van a játékosság és a csipkelődés.

Zavira, aki festőművész, egy különleges programot szervezett: a természetben alkottak együtt. A festés azonban hamar átfordult vidám, szinte gyermeki mókázásba: a festékből több került a bőrükre, mint a vászonra. A jelenet egyszerre volt romantikus és humoros, és egyértelműen megmutatta, mennyire jól működik közöttük a harmónia.

Kecskeméti fölény a műsorban

És ha már Kecskemétről van szó, még egy szereplőről kiderült, hogy kötődik a városhoz. A vagány és energikus Deák Rebecca szülei is kecskeméti származásúak, így lassan elmondható: a műsorban egy kisebb kecskeméti különítmény alakult ki. Ha így folytatódik, jövőre akár Házasság első látásra – Kecskemét Edition címmel is indulhatna egy spin-off.