1 órája
Házasság első látásra: egyre nagyobb a feszültség a kecskeméti feleség és férje között
A kecskeméti Dudás Anna és férje ezúttal egy különleges foglalkozáson vettek részt, ahol a cél az lett volna, hogy Anna ledöntse a gátlásait, és közelebb kerüljön a nőiességéhez. Nem várt fordulatot hozott a Házasság első látásra legutóbbi epizódja.
A TV2 Házasság első látásra című műsorának szereplői táncfoglalkozáson vettek részt. A kecskeméti Dudás Annának és férjének segíthetett volna, hogy a mozgás segítségével felszabadulhassanak, és megtapasztalják az egymáshoz való testi közelség pozitív oldalát. A feladatok célja az volt, hogy Anna megtalálja önmagában a női energiákat, és bátrabban fejezze ki érzéseit.
A Házasság első látásra komfortzónán kívülre vitte Annát
A próbálkozás azonban nem hozta meg a kívánt hatást: Anna látványosan befeszült, és eleinte nem volt hajlandó végrehajtani a feladatokat. Bár férje igyekezett bátorítani, a lány inkább zavarba jött, mintsem felszabadult volna.
Végül közösen néhány mozdulatot elvégeztek, de a légkör továbbra is feszült maradt, az intimitás pedig ismét tabutéma lett kettejük között.
A férj türelme fogyóban
A férj a kamerák előtt nem is titkolta csalódottságát: egyre nehezebben viseli, hogy kapcsolatukban továbbra sincs valódi közeledés. Úgy fogalmazott, néha úgy érzi, mintha „az óvodában lenne”, mert bármilyen apró gesztust tesz, Anna azonnal visszakozik.
A beszélgetés során azt is bevallotta, elgondolkodott azon, hogy befejezi az egész kísérletet, mert nem biztos abban, hogy a felesége valóban készen áll egy párkapcsolatra. Azonban a feszültség még nem jelenti a kapcsolat végét – épp ellenkezőleg, ez lehet a változás előszobája.
A másik kecskeméti szereplőnek nincs gondja a közeledéssel
Eközben a Házasság első látásra másik kecskeméti szereplője, Brem László és felesége, Zavira egészen más energiákat hoztak. Kettejük között kézzelfogható a kémia, és szinte minden közös pillanatban ott van a játékosság és a csipkelődés.
Zavira, aki festőművész, egy különleges programot szervezett: a természetben alkottak együtt. A festés azonban hamar átfordult vidám, szinte gyermeki mókázásba: a festékből több került a bőrükre, mint a vászonra. A jelenet egyszerre volt romantikus és humoros, és egyértelműen megmutatta, mennyire jól működik közöttük a harmónia.
Kecskeméti fölény a műsorban
És ha már Kecskemétről van szó, még egy szereplőről kiderült, hogy kötődik a városhoz. A vagány és energikus Deák Rebecca szülei is kecskeméti származásúak, így lassan elmondható: a műsorban egy kisebb kecskeméti különítmény alakult ki. Ha így folytatódik, jövőre akár Házasság első látásra – Kecskemét Edition címmel is indulhatna egy spin-off.
