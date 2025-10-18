október 18., szombat

Intimitás

A Házasság első látásra kecskeméti szereplője behúzta a féket, férjét is meglepte vele – videó

Újabb fordulatot hozott a TV2 műsora. A Házasság első látásra legutóbbi adásában a párok leültek a szakértő pszichológusokkal, hogy megbeszéljék, hogyan halad kapcsolatuk. A kecskeméti Dudás Anna és férje őszintén beszéltek érzéseikről és a köztük kialakult dinamikáról.

Orosz Fanni Flóra

A Házasság első látásra idei évadának első tanácsadásán Dudás Anna és férje elmondták, hogy továbbra is jól érzik magukat együtt, kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, és biztonságban érzik magukat egymás mellett. Az intimitás azonban még mindig várat magára, Anna továbbra is nagyon lassan szeretne haladni ezen a téren, és nem akar semmit elhamarkodni.

a Házasság első látásra műsor egyik szereplője, dudás anna
Dudás Annát pszichológus segíti a Házasság első látásra műsorban
Forrás: Dudás Anna Instagram-oldala

A Házasság első látásra kihívásokat tartogat

A Házasság első látásra TV2 szakértői szerint a visszafogottság mögött mélyebb okok is húzódhatnak. Úgy látják, hogy Annában erős megfelelési vágy dolgozik, ami a konzervatív neveltetéséből fakad. A pszichológusok szerint a kecskeméti lány világ életében a „jó kislány” szerepét töltötte be, mindig igyekezett helyesen, elvárásoknak megfelelően viselkedni.

Ez a mintázat annyira beépült a személyiségébe, hogy ma már nehezen tudja elengedni akkor is, ha a szíve mást diktálna. A szakértők szerint ez nem tudatos döntés, hanem belső félelem attól, hogy ha átlépi a saját határait, csalódást okozhat, és lerombolhatja azt a képet, amit a külvilág felé korábban felépített.

Szexuálpszichológus lehet a megoldás?

A helyzet feloldására a szakértők azt javasolták Annának és férjének, hogy vegyenek részt egy szexuálpszichológus által vezetett tanácsadáson, ahol biztonságos környezetben beszélhetnek a gátlásokról és a köztük lévő feszültségekről. A konzultációt Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus tartja majd, aki korábban több párnak is segített abban, hogy megértsék egymás tempóját és vágyait.

A Házasság első látásra szereplők között Anna története most különösen nagy figyelmet kapott, hiszen sok néző saját magára ismerhet benne.

