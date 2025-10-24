október 24., péntek

Videó

2 órája

Nehéz helyzetben a Házasság első látásra párja, Dudás Anna édesanyja pontot tehet az ügy végére

Címkék#reality#Házasság első látásra#TV2

Újabb őszinte pillanatoknak lehettek tanúi a nézők a TV2 műsorában. A kecskeméti Dudás Anna és férje ismét a Házasság első látásra szakértő pszichológusaival beszélgettek, miután a férj végre kimondta, hogy zavarja a köztük lévő fizikai távolság. A téma érzékeny, de úgy tűnik, a pár most valóban közelebb kerülhet egymáshoz.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Házasság első látásra legutóbbi dupla epizódjában a kecskeméti Anna és férje újra találkoztak a szakértőkkel, hogy megbeszéljék a kapcsolatuk alakulását. A beszélgetés során a férj őszintén elmondta, hogy egyre nehezebben viseli, hogy a kapcsolatukban még mindig nincs valódi fizikai közeledés.

Házasság első látásra csütörtöki adás
Házasság első látásra: fordulóponthoz érkezett Dudás Annáék kapcsolata
Forrás: TV2

Anna a vallomást először rosszul élte meg, mert úgy érezte, kritikát kap – de később megértette, hogy párja nem bántani akarta, csupán szeretné, ha köztük is elindulna a természetes testi kapcsolat.

Házasság első látásra intimitás nélkül

A beszélgetés után Anna belátta, hogy egy kapcsolatban két ember igényei egyaránt fontosak. Megfogadta, hogy igyekszik figyelni a férje szükségleteire is, és lépésről lépésre próbál majd nyitni felé.

A szakértők szerint ez egy fontos fordulópont a kapcsolatukban, hiszen most először mindketten őszintén beszéltek arról, mit éreznek, és mit várnak egymástól.

Sorsdöntő pillanat jöhet – édesanyja véleménye mindent megváltoztathat

A ma esti epizódban Annára újabb kihívás vár: elmondja édesanyjának, hogy férjével szexuálpszichológusnál jártak, hogy segítséget kérjenek az intimitás terén. 

Az asszony véleménye döntő lehet, hiszen Anna korábban is sokszor emlegette, hogy számára édesanyja álláspontja különösen fontos. A nézők kíváncsian várják, hogyan reagál majd a hírre, és vajon támogatja-e lánya döntését.

A Házasság első látásra online is visszanézhető a TV2 Play oldalán, így senki sem marad le a kecskeméti pár legújabb fordulatáról.

