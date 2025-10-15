Magas, kopasz szépfiúval kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője – videó

A TV2 Házasság első látásra új évada ismét hat férfit és hat nőt hoz össze tudományos módszerek segítségével – a párok az oltárnál látják egymást először, és azonnal kimondják a boldogító igent. Az idei évadban több ismert arc és új szereplő is feltűnik, köztük a kecskeméti Dudás Anna, aki már most az egyik legszimpatikusabb versenyzőnek számít.

Dudás Anna már megtalálta párját a Házasság első látásra adásában

Forrás: TV2

Kecskeméti lány a szerelem nyomában

A 29 éves Dudás Anna céltudatos, kitartó és sikeres fiatal nő: saját ingatlanirodát vezet, imádja a családját, és nagyon szigorú, tiszteletteljes neveltetést kapott. Nem bulizott, nem lázadt – most azonban szeretne végre szabadon szeretni.

Mindig úgy élt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de most vágyik arra, hogy valaki mellett kibontakozhasson és igazán önmaga legyen.

Hercegnős ruha, romantikus pillanatok

A szakértők Annát a zalacsányi Jagicza Petivel párosították, aki a műsorban „a céltudatos” szerepében tűnik fel. A 25 éves vállalkozó családcentrikus és romantikus férfi, aki a kísérletbe azért érkezett, hogy megtalálja leendő gyermekeinek anyját.

Anna csipkés, fátyolos ruhában vonult az oltárhoz – úgy, hogy férje először csak ott láthassa meg. A romantikus gesztus teljesen lenyűgözte Petit, aki az esküvőt csókkal pecsételte volna meg, de Anna nem akarta elkapkodni a dolgot, így két puszival és öleléssel indult a kapcsolatuk. A fotózás alatt láthatóan megvolt a kémia, és a szakértők szerint ők lehetnek az évad „első látásra szerelem” párosa.

A kecskeméti lány igazi állatbarát: otthonában 16 mentett cica él. Bár ez sok férfinak túlzás lenne, Peti nem ijedt meg tőle – így a közös állatszeretet inkább összeköti, mint elválasztja őket.

Házasság első látásra szereplők

A műsorban nemcsak Anna és Peti küzdenek a boldogságért, hanem más izgalmas személyiségek is:

Miló Viki – az „örök harcos”, világbajnok bokszoló, aki most a szerelem ringjébe lép,

Vas Réka – a 26 éves „örök optimista”,

Fűzfa Rita – az 55 éves „energiabomba”,

Tigyi Kármen – a „független” vidéki lány,

Deák Rebeka – a „spontán és energikus” előadóművész.

A férfiak oldalán pedig:

Varga Sanya, a 60 éves „szívtipró” személyi edző,

Horváth Zsolt, a 36 éves „melankolikus” művészlélek,

Szilágyi Dani, a 38 éves „gondolkodó” testépítő,

Horváth Richárd, a 32 éves „mindig derűs” kalandor,

Janicsek Attila, a 49 éves „hős szerelmes”.

A TV2 Házasság első látásra harmadik évada tehát minden eddiginél több érzelmet, drámát és meglepetést ígér.