Reality műsor

3 órája

Magas, kopasz szépfiúval kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője – videó

Elindult a TV2 nagysikerű párkereső realityje, ahol szinglik bízzák magukat a szakértők döntésére. A kecskeméti Dudás Anna a Házasság első látásra kedd esti adásban tűnt fel őszinte romantikájával és mesébe illő esküvőjével.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Házasság első látásra új évada ismét hat férfit és hat nőt hoz össze tudományos módszerek segítségével – a párok az oltárnál látják egymást először, és azonnal kimondják a boldogító igent. Az idei évadban több ismert arc és új szereplő is feltűnik, köztük a kecskeméti Dudás Anna, aki már most az egyik legszimpatikusabb versenyzőnek számít.

Házasság első látásra szereplői megesküdtek
Dudás Anna már megtalálta párját a Házasság első látásra adásában
Forrás: TV2

Kecskeméti lány a szerelem nyomában

A 29 éves Dudás Anna céltudatos, kitartó és sikeres fiatal nő: saját ingatlanirodát vezet, imádja a családját, és nagyon szigorú, tiszteletteljes neveltetést kapott. Nem bulizott, nem lázadt – most azonban szeretne végre szabadon szeretni. 

Mindig úgy élt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de most vágyik arra, hogy valaki mellett kibontakozhasson és igazán önmaga legyen.

Hercegnős ruha, romantikus pillanatok

A szakértők Annát a zalacsányi Jagicza Petivel párosították, aki a műsorban „a céltudatos” szerepében tűnik fel. A 25 éves vállalkozó családcentrikus és romantikus férfi, aki a kísérletbe azért érkezett, hogy megtalálja leendő gyermekeinek anyját.

Anna csipkés, fátyolos ruhában vonult az oltárhoz – úgy, hogy férje először csak ott láthassa meg. A romantikus gesztus teljesen lenyűgözte Petit, aki az esküvőt csókkal pecsételte volna meg, de Anna nem akarta elkapkodni a dolgot, így két puszival és öleléssel indult a kapcsolatuk. A fotózás alatt láthatóan megvolt a kémia, és a szakértők szerint ők lehetnek az évad „első látásra szerelem” párosa.

A kecskeméti lány igazi állatbarát: otthonában 16 mentett cica él. Bár ez sok férfinak túlzás lenne, Peti nem ijedt meg tőle – így a közös állatszeretet inkább összeköti, mint elválasztja őket.

Házasság első látásra szereplők

A műsorban nemcsak Anna és Peti küzdenek a boldogságért, hanem más izgalmas személyiségek is:

  • Miló Viki – az „örök harcos”, világbajnok bokszoló, aki most a szerelem ringjébe lép,
  • Vas Réka – a 26 éves „örök optimista”,
  • Fűzfa Rita – az 55 éves „energiabomba”,
  • Tigyi Kármen – a „független” vidéki lány,
  • Deák Rebeka – a „spontán és energikus” előadóművész.

A férfiak oldalán pedig:

  • Varga Sanya, a 60 éves „szívtipró” személyi edző,
  • Horváth Zsolt, a 36 éves „melankolikus” művészlélek,
  • Szilágyi Dani, a 38 éves „gondolkodó” testépítő,
  • Horváth Richárd, a 32 éves „mindig derűs” kalandor,
  • Janicsek Attila, a 49 éves „hős szerelmes”.

A TV2 Házasság első látásra harmadik évada tehát minden eddiginél több érzelmet, drámát és meglepetést ígér.

