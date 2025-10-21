október 22., szerda

TV2

12 órája

Házasság első látásra: a kecskeméti lány és férje szexuálpszichológushoz fordult tanácsért

Címkék#TV2#tanácsadás#házasság

A TV2 népszerű párkereső műsorában a szakértők úgy látták, Annának az intimitás terén vannak gátjai. Ezért a Házasság első látásra legújabb adásában a kecskeméti Dudás Anna és férje szexuálpszichológushoz látogattak el.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Házasság első látásra előző epizódjában már kiderült, hogy Dudás Anna lassabban halad a fizikai közeledéssel, mint férje. A fiatal nő úgy érzi, még időre van szüksége ahhoz, hogy teljesen megnyíljon párja előtt, míg a férfi bevallotta, hogy számára ez nehéz, hiszen erős vonzalmat érez a felesége iránt. A pszichológusok korábban azt gyanították, hogy a visszafogottság mögött egyfajta megfelelési kényszer állhat. Anna egész életében szabálykövető, „jó kislány” szerepben élt, ami annyira beépült a személyiségébe, hogy még most, a házasságban sem könnyen engedi el.

A Házasság első látásra legújabb adásában intimebb témák kerültek elő
A Házasság első látásra sztárja kikérte egy szexuálpszichológus tanácsát
Forrás: TV2

Szexuálpszichológiai tanácsadás a Házasság első látásra műsorban

A javaslatra a pár elment Rozs Erika szexuálpszichológus tanácsadására, ahol őszintén beszélhettek az érzéseikről és félelmeikről. A szakember megfigyelése szerint azonban nincs ok aggodalomra. 

– Anna és férje között jelen van az intimitás, még ha nem is a fizikai értelemben. A testbeszédük, az egymásra pillantásaik, az apró érintések és a közelségük mind arra utaltak, hogy mélyebb kötődés kezd kialakulni közöttük – mondta Rozs Erika. 

A szexuálpszichológus szerint a kapcsolat természetes úton halad, és minden jel arra mutat, hogy a pár hamarosan szintet léphet.

Mindenki más tempóban halad

Rozs Erika hangsúlyozta, hogy a szexualitás és az intimitás fejlődése egyénenként eltérő. Van, aki már az első találkozás után nyitott a fizikai közelségre, míg másoknak – ahogyan Annának is – több időre van szükségük. A szakember szerint ez teljesen rendben van, hiszen a bizalom és a biztonság érzése az, ami igazán meghatározza a kapcsolat mélységét.

A pszichológus hozzátette: a férj akkor érheti el a sikert, ha nem sietteti a folyamatot, hanem türelemmel és elfogadással áll a feleségéhez. Ha ez sikerül, kapcsolatuk nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is erősebbé válhat.

A Házasság első látásra szereplők közül Anna és férje története most a legstabilabbnak tűnik, hiszenmás pároknál komoly traumákra derült fény. Miló Viki például fájdalmas emléket osztott meg a múltjából: kislány korában szexuális erőszak áldozata volt, ezért fél közelebb negedni magához bárkit.

