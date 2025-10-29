október 29., szerda

TV2

49 perce

A kecskeméti Anna és férje levették a gyűrűiket, jön a Házasság első látásra legdrámaibb adása

A kecskeméti Dudás Anna és férje, Peti kapcsolata eddig is feszült volt, most azonban úgy tűnik, elérkeztek a végső ponthoz. Drámai pillanatok várják a nézőket a Házasság első látásra szerdai esti epizódjában.

Orosz Fanni Flóra
Dudás Anna már megtalálta a párját a Házasság első látásra műsorában

Forrás: TV2

A TV2 Házasság első látásra című műsorának egyik legmeghatóbb, ugyanakkor legviharosabb kapcsolatát a kecskeméti Dudás Anna és férje, Peti alkották. Már a kezdetektől látszott, hogy a fiatal nő óvatos, lassan halad az intimitás felé, míg férje sokkal nyitottabb és szenvedélyesebb. A két különböző tempó folyamatosan feszültséget keltett köztük, és a szerdai részben ez a feszültség robbanásszerűen tör ki.

Dudás Annáék veszekedése mindent elsöpört a Házasság első látásra műsorában
A Házasság első látásra szereplői adásban vesztek össze
Forrás: TV2

A veszekedés mindent elsöpört

A szerdai esti adásban Anna és Peti újra a szakértőkkel ülnek le, hogy átbeszéljék a kapcsolatukat, ám a beszélgetés hamar heves vitává alakul. A férj szóvá teszi, hogy szerinte Anna fél a közeledéstől, miközben ő érzelmileg és testileg is szeretne kapcsolódni hozzá.

Anna ezt súlyos bántásként élte meg, és a kamerák előtt fakadt ki: mélységesen megbántva érezte magát, és kijelentette, hogy többé nem hagyja, hogy bárki megalázza. A vita végül odáig fajul, hogy mindketten ledobják a jegygyűrűiket az asztalra, jelezve: elérkeztek a határhoz.

A nézők előzetesen már láthatták, amint Anna dühösen kiviharzik a teremből, miközben csak annyit mond: „Én végeztem! Soha többet nem aláz meg férfi!”.

Itt ér véget a Házasság első látásra?

A Házasság első látásra szereplői között Anna és Peti története volt az egyik legnagyobb érzelmi hullámvasút. A pár többször is megpróbálta rendbe hozni a kapcsolatát – még szexuálpszichológushoz is elmentek, hogy megértsék egymás igényeit. Most azonban úgy tűnik, a próbálkozások ellenére a házasságuk a szakadék szélére került.

A Házasság első látásra online is visszanézhető lesz a TV2 Play felületén.

