október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reality

42 perce

Újabb esküvő a Házasság első látásra műsorában, visszatérhet egy régi kecskeméti szereplő is – videó

Címkék#reality#Házasság első látásra#TV2

Fordulatokban nem volt hiány a TV2 népszerű párkereső műsorának legutóbbi részében. A Házasság első látásra szereplői ezúttal közös utazásra indultak, ahol nemcsak saját párjukat, hanem egymást is jobban megismerhették. A kedd esti epizód végén azonban egy váratlan csavar is borzolta a kedélyeket.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Házasság első látásra kísérletében részt vevő hat pár egy különleges kiránduláson vett részt, amelynek célja az volt, hogy a kapcsolatuk új lendületet kapjon, és mélyebben megismerjék egymást. A közös utazás nemcsak romantikus pillanatokat, hanem újfajta helyzeteket is hozott – a párok most először tölthettek együtt hosszabb időt más házaspárokkal is.

Házasság első látásra esküvő
Visszatérhet egy kecskeméti szereplő a Házasság első látásra műsorába
Forrás: TV2

A résztvevők számára ez fontos mérföldkő, hiszen a közös élmények segíthetik őket abban, hogy jobban rálássanak saját kapcsolatuk erősségeire és gyenge pontjaira.

Elegáns este, váratlan csavar

A kedd esti epizód végére a hangulat hirtelen megváltozott: a párok elegáns ruhát öltöttek, majd egy különleges helyszínre érkeztek, ahol két oldalra rendezett széksorok várták őket. Már ekkor sejteni lehetett, hogy újabb esküvő készül – a szereplők maguk lesznek a násznép.

A Házasság első látásra szereplők így újabb pár történetének kezdetét láthatták. A menyasszony, Zavira, izgatottan várta a férjét az oltárnál – a hagyományokkal ellentétben most nem a vőlegény, hanem a menyasszony érkezett előbb.

Házasság első látásra ismét

Bár a férj kilétét a TV2 még nem árulta el, a nézők azonnal találgatni kezdtek. A stílus, a zöld zakó, a kreol bőr és a szakáll alapján sokan arra következtetnek, hogy nem más térhet vissza a műsorba, mint Brem László, a korábbi évad egyik emlékezetes szereplője – aki szintén kecskeméti.

Ha a találgatások igaznak bizonyulnak, akkor Dudás Annával együtt immár két kecskeméti szereplő is látható lesz a Házasság első látásra harmadik évadában.

Akik lemaradtak az adásról, a Házasság első látásra online is visszanézhetik a TV2 Play felületén.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu