TV2

18 perce

Visszatért a kecskeméti szívtipró a Házasság első látásra műsorába, újra megházasodott – videó

Címkék#reality#Házasság első látás#TV2

A nézők gyanúja igaznak bizonyult. A TV2 Házasság első látásra című műsorűnak harmadik évadába valóban visszatért az első széria egyik legismertebb szereplője, Brem László. A kecskeméti férfi most új esélyt kapott a szerelemre.

Orosz Fanni Flóra

Brem László a TV2 Házasság első látásra első évadában szerepelt, ahol párkapcsolata hevesen indult, de a végén sajnos nem sikerült megtartani a harmóniát. Most azonban újra belevágott a kísérletbe, a szakértők szerint ugyanis tökéletes párt alkothat Zavirával, aki kreatív, nyitott és mélyen érző művészlélek. Már az esküvő pillanataiban látszott, hogy a kettejük közötti szimpátia azonnal megvan: sok volt a mosoly, a könnyed beszélgetés és az összhang. 

Házasság első látásra új epizódjában Brem László
Házasság első látásra: visszatért a kecskeméti szívtipró
Forrás: TV2

Két apróság zavarja, de nem adja fel

Laci, a kecskeméti szereplő a kamerák előtt elmondta, hogy első benyomásra nagyon szimpatikus számára új felesége, és látja a kapcsolatban a lehetőséget. Ugyanakkor két apróságot megemlített, ami zavarja: Zavira dohányzik, ő viszont nem kedveli a cigarettát, emellett a festőnő rajong a házi kedvencekért, míg László számára ez kényesebb téma.

A férfi azonban nem tekinti ezeket leküzdhetetlen akadálynak, úgy véli, ha valódi érzelmek alakulnak ki, ezek a különbségek áthidalhatók lesznek.

Házasság első látásra, vagy másodikra

A Házasság első látásra szereplők közül Laci most is hozta a rá jellemző magabiztosságot és pozitív életszemléletet. Már az esküvő után, a boldogság hevében megjegyezte feleségének: „Beléd fogok szeretni.”

Akik lemaradtak a különleges esküvőről, a Házasság első látásra online is visszanézhetik a TV2 Play felületén.

