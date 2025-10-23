Visszatért a kecskeméti szívtipró a Házasság első látásra műsorába, újra megházasodott – videó

Brem László a TV2 Házasság első látásra első évadában szerepelt, ahol párkapcsolata hevesen indult, de a végén sajnos nem sikerült megtartani a harmóniát. Most azonban újra belevágott a kísérletbe, a szakértők szerint ugyanis tökéletes párt alkothat Zavirával, aki kreatív, nyitott és mélyen érző művészlélek. Már az esküvő pillanataiban látszott, hogy a kettejük közötti szimpátia azonnal megvan: sok volt a mosoly, a könnyed beszélgetés és az összhang.

Házasság első látásra: visszatért a kecskeméti szívtipró

Forrás: TV2

Két apróság zavarja, de nem adja fel

Laci, a kecskeméti szereplő a kamerák előtt elmondta, hogy első benyomásra nagyon szimpatikus számára új felesége, és látja a kapcsolatban a lehetőséget. Ugyanakkor két apróságot megemlített, ami zavarja: Zavira dohányzik, ő viszont nem kedveli a cigarettát, emellett a festőnő rajong a házi kedvencekért, míg László számára ez kényesebb téma.

A férfi azonban nem tekinti ezeket leküzdhetetlen akadálynak, úgy véli, ha valódi érzelmek alakulnak ki, ezek a különbségek áthidalhatók lesznek.

Házasság első látásra, vagy másodikra

A Házasság első látásra szereplők közül Laci most is hozta a rá jellemző magabiztosságot és pozitív életszemléletet. Már az esküvő után, a boldogság hevében megjegyezte feleségének: „Beléd fogok szeretni.”

