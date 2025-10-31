Házasság első látásra: meghitt napot töltött együtt Brem László és Zavira Kecskeméten – videó

A Házasság első látásra TV2 egyik legösszeillőbb párja egy meghitt, mégis különleges napot töltött együtt. Brem László elhatározta, hogy megmutatja Zavirának Kecskemétet – azt a várost, ahol felnőtt, és amely az életének egyik legmeghatározóbb része.

A Házasság első látásra csütörtöki epizódjában ezúttal nem a dráma, hanem a romantika kapta a főszerepet

Forrás: TV2

A legjobb éterembe vitte feleségét

A napot a népszerű Bazsalikomos Kertben kezdték, amelyet a Street Kitchen is az egyik legjobb kecskeméti helyként tart számon. Az utóbbi időben a pékség különösen felkapott lett az isteni vajas péksüteményei és házi kovásszal készült kenyerei miatt, így László tökéletes helyet választott egy kellemes, bensőséges randevúhoz.

Séta, beszélgetés és őszinteség

A reggeli után a pár végigsétált a Református Gimnázium mellett, majd a főtéren áthaladva leültek egy padra, közvetlenül a híres teknősbékás szökőkút közelében. Zavira elmondta, mennyire jólesett neki, hogy férje betekintést engedett a múltjába és a személyes világába. Szerinte ez fontos lépés volt, mert azt mutatja, Laci komolyan gondolja a kapcsolatot, és egyre mélyebb érzelmeket táplál iránta.

„Megértem arra, hogy a belső számítson”

A séta során Laci őszintén vallott érzéseiről is. Elmondta, hogy fiatalabb korában inkább a külső alapján választott párt, de ma már úgy érzi, sokkal fontosabb számára a lelki összhang és a közös értékrend. Régen el tudta volna nézni belső hiányosságokat, ha egy nő tetszett neki, de mostanra megérett arra, hogy belső nélkül nincs igazi kapcsolat.

Abban mindketten egyetértettek, hogy egy valódi kapcsolat három-négy hónap után kezd igazán elmélyülni, amikor már a kezdeti lelkesedésen túl is megmarad a kötődés és az érdeklődés egymás iránt.

Házasság első látásra, tele kecskemétiekkel

A Házasság első látásra szereplők között Brem László már a harmadik, Kecskeméthez köthető résztvevő. Korábban Dudás Anna és Deák Rebeka esetében is kiderült, hogy szoros kapcsolat fűzi őket a városhoz.

