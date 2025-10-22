Újabb esküvő a Házasság első látásra műsorában, visszatérhet egy régi kecskeméti szereplő is – videó

A TV2 Házasság első látásra kísérletében részt vevő hat pár egy különleges kiránduláson vett részt, amelynek célja az volt, hogy a kapcsolatuk új lendületet kapjon, és mélyebben megismerjék egymást. A közös utazás nemcsak romantikus pillanatokat, hanem újfajta helyzeteket is hozott – a párok most először tölthettek együtt hosszabb időt más házaspárokkal is.

Visszatérhet egy kecskeméti szereplő a Házasság első látásra műsorába

Forrás: TV2

A résztvevők számára ez fontos mérföldkő, hiszen a közös élmények segíthetik őket abban, hogy jobban rálássanak saját kapcsolatuk erősségeire és gyenge pontjaira.

Elegáns este, váratlan csavar

A kedd esti epizód végére a hangulat hirtelen megváltozott: a párok elegáns ruhát öltöttek, majd egy különleges helyszínre érkeztek, ahol két oldalra rendezett széksorok várták őket. Már ekkor sejteni lehetett, hogy újabb esküvő készül – a szereplők maguk lesznek a násznép.

A Házasság első látásra szereplők így újabb pár történetének kezdetét láthatták. A menyasszony, Zavira, izgatottan várta a férjét az oltárnál – a hagyományokkal ellentétben most nem a vőlegény, hanem a menyasszony érkezett előbb.

Házasság első látásra ismét

Bár a férj kilétét a TV2 még nem árulta el, a nézők azonnal találgatni kezdtek. A stílus, a zöld zakó, a kreol bőr és a szakáll alapján sokan arra következtetnek, hogy nem más térhet vissza a műsorba, mint Brem László, a korábbi évad egyik emlékezetes szereplője – aki szintén kecskeméti.

Ha a találgatások igaznak bizonyulnak, akkor Dudás Annával együtt immár két kecskeméti szereplő is látható lesz a Házasság első látásra harmadik évadában.

Akik lemaradtak az adásról, a Házasság első látásra online is visszanézhetik a TV2 Play felületén.